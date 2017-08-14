Ростовская область снова стала первой по урожаю хлеба в России

Ростовская область побила собственный рекорд 2016 года и снова стала первой в России по сбору урожая ранних зерновых культур, сообщил губернатор Донского региона Василий Голубев.

"Свыше 12 млн тонн. Такого урожая, не только ранних зерновых, вообще валового сбора, в Ростовской области не собирали никогда, за все 80 лет ее истории. Это, пожалуй, лучший подарок тружеников села к юбилею Ростовской области, и я им от всей души говорю спасибо за их добросовестный и эффективный труд", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

К большой радости аграриев Дона реальные показатели превзошли все их прогнозы и ожидания.

"Достигнутые в этом году показатели по валовому сбору и урожайности ранних зерновых и зернобобовых культур превышают прошлогодний урожай, который был рекордным и составил 10,5 млн тонн с урожайностью 36 ц/га. А это значит, что донские хлеборобы снова побили собственный рекорд 2016 года и стали уже второй раз первыми в России по урожаю ранних зерновых", - отметил глава региона.

Как сообщил губернатор, по данным на начало месяца, из обследованной партии зерна мягкой пшеницы продовольственной является 1,8 млн тонн (66%).

Лидерами по сбору зерна стали Зимовниковский (683 тыс. тонн), Зерноградский (668 тыс. тонн) и Сальский (667 тыс. тонн) районы.

Голубев отметил, что дождливое лето повлияло на сроки начала уборки и на ее темпы. "Однако донские хлеборобы, вели работы в круглосуточном режиме, чтобы не упустить ни одной погожей минуты. Это была настоящая битва за урожай", - сказал он.

Господдержка аграриев

По словам главы региона, при формировании бюджета на 2018-2020 годы планируется сохранить действующие направления поддержки, которых сейчас 37.

"На поддержку аграриев Дона в 2017 году предусмотрено 5,8 млрд рублей, в том числе из бюджета Ростовской области - 1,4 млрд рублей", - сказал Голубев.

В регионе продолжит действовать программа поддержки аграриев, по которой регион возвращает 20% от стоимости сельхозтехники, произведенной в Ростовской области, заверил губернатор. В этом году из регионального бюджета на нее выделено около 217 млн рублей, субсидии получили 96 животноводческих хозяйств. Программа будет сохранена до 2020 года.

На льготное кредитование по краткосрочным займам из федерального бюджета предусмотрено выделить 942 млн рублей.

Субсидии из федерального бюджета, предоставляемые на условиях софинансирования, сохранены. Исключение составляет несвязанная поддержка растениеводства. По ней в этом году федеральный бюджет возмещает затраты только по овощам открытого грунта и семенам, за исключением зерновых. Поэтому в бюджете области была введена субсидия на 1 га посевных площадей, находящихся в районах с наименьшим уровнем плодородия.

На долю Ростовской области приходится 4,6% валовой продукции сельского хозяйства России. Регион занимает первое место в стране по производству растительного масла и мяса утки, а также второе место по урожаю зерна.