Почти 2 тыс. многодетных семей Приморья обратились за региональным маткапиталом

Около 2 тыс. семей в Приморском крае с начала 2017 года обратились за материнским капиталом, который предоставляет регион в рамках государственной программы "Социальная поддержка граждан" на 2013-2020 годы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

"Почти две тысячи приморских семей с начала года обратились в органы соцзащиты для оформления сертификата на региональный материнский капитал. 1,3 тыс. многодетных родителей уже знают, как распорядиться государственной поддержкой", - отметили в пресс-службе.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, наиболее популярным направлением использования региональной выплаты остается ремонт жилья. Деньги капитала на эти цели направили более 3 тыс. получателей. Еще почти 400 семей вложили деньги в решение квартирного вопроса.

Более 50 семей решили использовать их на образование своих детей. Оплата обучения детей в высших и средних профессиональных учебных заведениях может быть произведена и за счет средств федерального материнского капитала. Об этом информируют в Пенсионном фонде России. С момента действия демографической выплаты около восьми тысяч семей Приморья воспользовались такой возможностью.

"Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда второму, третьему ребенку или последующим детям исполнится три года. На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет", - напомнили специалисты отделения Пенсионного фонда России по Приморскому краю.

Организация, предоставляющая образовательные услуги, должна находиться на территории РФ, а образовательная программа иметь государственную аккредитацию.

Средствами семейного капитала можно также оплатить проживание в общежитии, которое предоставляется иногородним студентам. Кроме этого, деньги можно направить на оплату содержания ребенка в дошкольных учреждениях.

"Родители, которые получили федеральные или региональные сертификаты и уже использовали средства на нужды семьи, на своем примере убедились, что эта помощь государства значима", - сказал заместитель главы региона Павел Серебряков.

Ранее губернатор края Владимир Миклушевский во время ежегодной прямой линии заверил приморцев, что своя демографическая выплата в регионе сохранится. В краевом бюджете 2017 года на региональный материнский капитал запланировали около 400 млн руб.