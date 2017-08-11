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Кризис доверия в спортивном маркетинге обсудят участники Baltic Weekend 2017

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11 августа, 14:50 UTC+3

Форум пройдет в Петербурге 14 и 15 сентября

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Андрей Баранников

Андрей Баранников

© Baltic Weekend 2017

МОСКВА, 11 августа. В последнее время в России проводится все больше масштабных спортивных мероприятий международного уровня. Государство вкладывает значительные инвестиции в различные активации, связанные со спортом. Однако успешное развитие спортивного маркетинга невозможно без участия спонсоров - коммерческих брендов, которые после серии скандалов вокруг Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро не спешат заключать спонсорские контракты. Как грамотно выстроить сотрудничество между государством и бизнесом в преддверии Чемпионата мира по футболу? Как вовлекать болельщиков? Как с помощью спортивных медиа сделать красивый и эффективный коммуникационный проект? Какой опыт получили маркетинговые партнеры Кубка Конфедераций 2017?

Эти и другие вопросы обсудят участники круглого стола на площадке Международного форума по коммуникациям Baltic Weekend 2017. Организатором дискуссии выступает компания "МегаФон".

Модератором сессии выступит российский спортивный журналист и видеоблогер, главный редактор Sports.ru Юрий Дудь.

Среди выступающих спикеров подтвердили свое участие:

  • Кирилл Агеев, менеджер по корпоративным коммуникациям VISA, руководитель проекта спонсорской поддержки VISA Кубка Конфедераций 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018;
  • Мария Гришко, продюсер Sport Leaders Global Forum;
  • Жанна Дембо, заместитель генерального директора по связям с общественностью ФК "Зенит";
  • Александр Дыбаль, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ПАО "Газпром-нефть";
  • Андрей Мельник, менеджер спортивных проектов, Вконтакте
  • Владимир Плетюхин, директор Департамента коммуникаций организационного комитета "Россия-2018";
  • Олег Румянцев, директор программ Совета содействия Олимпийского комитета России.

Круглый стол в рамках Baltic Weekend 2017 будет проходить 14 и 15 сентября с 14:00 до 15:30 в Corinthia Hotel St. Petersburg.

По словам организаторов, в этом году участников ожидает насыщенная деловая программа, профессионалы поделятся лучшим международным и российским опытом, ключевые игроки проанализируют последние изменения коммуникационного рынка и обсудят, что позволит стать лидером в изменившемся мире и какими станет PR в ближайшем будущем. Организатором Baltic Weekend 2017 выступает коммуникационное агентство SPN Communications.

Получить дополнительную информацию можно на сайте мероприятия - http://www.balticweekend.com.

Контакты для СМИ

Анастасия Пшеничникова, менеджер по связям с общественностью

тел./факс: +7 (812) 380-00-07, ext. 278

e-mail: a.pshenichnikova@spncomms.com

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