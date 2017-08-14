Акция "Ночь кино-2017" пройдет 26 и 27 августа 2017 года

МОСКВА, 14 августа 2017 г. /Пресс-служба Департамента культуры города Москвы/. 26 и 27 августа Департамент культуры города Москвы проводит акцию "Ночь кино" - общегородское событие, посвященное кинематографу и его месту в жизни человека. Кинотеатры, библиотеки, музеи, культурные центры и парки города изменят привычный график работы. Центральной темой акции станет Москва, отмечающая в сентябре свое 870-летие, город, в котором родились и жили выдающиеся люди, символ, объединяющий разные эпохи в российском кинематографе. Именно поэтому главной площадкой "Ночи кино" станет внутренний двор Музея Москвы, в котором специально для акции будет сооружен киноконцертный зал под открытым небом. Здесь в память о величайшем актере XX века Алексее Баталове состоится показ фильма - обладателя Золотой Пальмовой ветви Каннского кинофестиваля 1958 года "Летят журавли".

26 августа основная программа событий будет представлена в кинотеатрах. Вечером состоятся предпремьерные показы самых ожидаемых российских фильмов осени: "Аритмия", "Гоголь. Начало" и "Про любовь. Только для взрослых". Попасть на них можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте акции mos.ru/cinemanight. Запись будет открыта 21 августа.

Показ "Аритмии" режиссера Бориса Хлебникова - фильма-победителя фестиваля "Кинотавр–2017" - пройдет в кинотеатре "Пионер". Ленту представят ее создатели.

В кинотеатре "Горизонт" сети "Формула кино" при поддержке интернет-проекта "КиноПоиск" покажут комедийный альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян. Эта картина - продолжение фильма "Про любовь", который забрал главную награду фестиваля "Кинотавр–2015" и получил приз мэра Москвы "За лучший образ Москвы в киноискусстве" на прошедшем ММКФ.

В кинотеатре "Космос" сети "Москино" будут представлены первые серии интеллектуального триллера "Гоголь. Начало" с Олегом Меньшиковым и Александром Петровым в главных ролях. В летнем кинотеатре Музеона покажут легендарный фильм "АССА" в формате sing-a-long-a. Это интерактивное костюмированное представление, в котором зрители превращаются в участников действа: переодеваются в костюмы и вместе с актерами танцуют и подпевают песням из кино. Поставит фильм "АССА" в формате sing-a-long-a режиссер, преподаватель школы-студии МХАТ Юрий Квятковский.

27 августа в Саду им. Баумана состоится образовательный фестиваль. В 12:00 Большой фестиваль мультфильмов представит там программу для самых маленьких: мастер-классы по созданию анимации и показ лучших картин современного кинематографа. Днем в парке откроется творческая мастерская, где преподаватели школы кино и телевидения "Индустрия" проведут мастер-классы по режиссуре, сценарному и операторскому мастерству. В течение дня можно будет увидеть лучшие работы международного фестиваля короткометражного кино "Короче" и послушать лекции под открытым небом. Одним из спикеров станет кинообозреватель "Комсомольской правды", член отборочной комиссии ММКФ Стас Тыркин, который расскажет о тенденциях в мировом кинематографе и фестивальных движениях.

Днем на главной площадке "Ночи кино", во дворе Музея Москвы, состоится концерт Московского ансамбля современной музыки.

В программе произведения современных композиторов: Павла Карманова, Игоря Вдовина и Юрия Потеенко. Все они написали саундтреки к известным российским фильмам: Павел Карманов - музыку к фильму "Большой" Валерия Тодоровского, Юрий Протеенко - музыку к картинам "Время первых" Дмитрия Киселева, "Ночной" и "Дневной дозоры" Тимура Бекмамбетова, Игорь Вдовин - композиции к картинам "Богиня, как я полюбила" Ренаты Литвиновой и "Дуэлянт" Алексея Мизгирева. В перерыве между отделениями Московского ансамбля современной музыки исполнит произведения из кинофильмов, написанные Эннио Морриконе.

Завершением Дня российского кино станет грандиозная премьера саундтрека к фильму "Человек с киноаппаратом", который специально к "Ночи кино" написал композитор и музыкальный руководитель Электротеатра "Станиславский" Дмитрий Курляндский. "Человек с киноаппаратом" - немая экспериментальная лента советского режиссера Дзиги Вертова 1929 года. В ней нет истории, нет актеров - просто зарисовки быта и жизни России конца 20-х годов, снятые с большой любовью, вниманием к деталям и удивительной осторожностью. Картина наряду с "Броненосцем "Потемкин" считается одним из самых известных русских фильмов. В разные годы звуковую дорожку к фильму писали ведущие мировые композиторы. Посетители Музея Москвы первыми услышат новое музыкальное оформление картины.

Большая программа событий пройдет в сети городских кинотеатров "Москино".

Режиссеры Юрий Норштейн и Михаил Алдашин выступят в кинотеатре "Звезда" и поделятся секретами создания анимационных фильмов. В кинотеатре "Березка" можно будет увидеть шедевры киностудии "Союзмультфильм", созданные за последние 10 лет.

В семи кинотеатрах "Москино" бесплатно покажут комедию "Кухня: Последняя битва" с Дмитрием Нагиевым в главной роли, историческую драму "Время первых" с Константином Хабенским и Евгением Мироновым в главных ролях, драму "28 Панфиловцев" режиссера и исполнителя главной роли Андрея Шальопа, а также детский хит 2016 года - мультфильм "Снежная королева 3: Огонь и лед". Эти фильмы были выбраны зрителями в ходе онлайн-голосования, которое провели Министерство культуры Российской Федерации и Фонд кино.

В дни проведения акции "Москино" представит программу событий не только в кинотеатрах, но и в городе - на Площади Сити. 26 и 27 августа зрители увидят четыре немых фильма о городах и людях будущего в представлении визионеров первой четверти XX века - "Гибель сенсации" (1935 г.), "Метрополис" (1927 г.), "Путешествие на Марс" (1918 г.) и "Аэлита" (1924 г.) - в озвучке диджеев и электронных музыкантов.

Полная программа московской акции "Ночь Кино" будет доступна на сайте mos.ru/cinemanight с 15 августа. Регистрация на специальные события акции начнется с 21 августа.

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Пресс-центр "Ночи кино"

Виктория Кокарева

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Даша Шифт

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