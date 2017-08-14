РЭУ им. Плеханова приглашает 1 ноября на форум "Россия и Китай: вызовы и перспективы"

МОСКВА, 14 августа 2017 г. /РЭУ имени Г. В. Плеханова/. Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова при поддержке Министерства иностранных дел РФ проводит международный форум "Россия и Китай: вызовы и перспективы международной интеграции" 1-2 ноября 2017 года.

На мероприятие приглашены представители органов власти, бизнеса, науки и образования России, Китая и Индии, а также более 30 международных и российских средств массовой информации.

Пленарные заседания:

Россия и Китай: экономический центр будущего

Торгово-экономическое и финансовое сотрудничество России и Китая

Цифровая перезагрузка в экономике и финансах России и Китая

Перспективы стратегического треугольника: "Россия-Индия-Китай".

Бизнес-синергия России и Китая позволит в ближайшее десятилетие стать экономическим центром будущего. Существенная активизация интеграционных процессов на евразийском пространстве и инвестиционный потенциал открывают новые горизонты для двух государств.

Среди выступающих на форуме заявлены:

А. Аксаков (ГД);

В. Вексельберг (Российско-Китайская палата);

С. Воскресенский (МЭР);

С. Глазьев (советник президента РФ);

К. Дмитриев (РФПИ);

А. Ивлев (EY);

С. Катырин (ТПП);

А. Клепач (ВЭБ);

В. Комлев (НСПК "Мир");

К. Косачев (Совет Федерации);

Ли Хуэй (Посол КНР);

Ю. Любимов (Минюст);

Д. Мезенцев (Совет Федерации);

А. Мурычев (РСПП);

Панкадж Саран (Посол Индии);

О. Скоробогатова (ЦБ РФ);

Ю. Соловьев (ВТБ);

Б.Хакимов (спецпредставитель президента по делам ШОС);

А. Чекунков (Фонд развития Дальнего Востока);

С. Чупшева (Агентство стратегических инициатив).

Дополнительная информация и бесплатная регистрация на сайте interconf.rea.ru.