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РЭУ им. Плеханова приглашает 1 ноября на форум "Россия и Китай: вызовы и перспективы"

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14 августа, 12:42 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 августа 2017 г. /РЭУ имени Г. В. Плеханова/. Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова при поддержке Министерства иностранных дел РФ проводит международный форум "Россия и Китай: вызовы и перспективы международной интеграции" 1-2 ноября 2017 года.

На мероприятие приглашены представители органов власти, бизнеса, науки и образования России, Китая и Индии, а также более 30 международных и российских средств массовой информации.

Пленарные заседания:

  • Россия и Китай: экономический центр будущего
  • Торгово-экономическое и финансовое сотрудничество России и Китая
  • Цифровая перезагрузка в экономике и финансах России и Китая
  • Перспективы стратегического треугольника: "Россия-Индия-Китай".

Бизнес-синергия России и Китая позволит в ближайшее десятилетие стать экономическим центром будущего. Существенная активизация интеграционных процессов на евразийском пространстве и инвестиционный потенциал открывают новые горизонты для двух государств.

Среди выступающих на форуме заявлены:

  • А. Аксаков (ГД);
  • В. Вексельберг (Российско-Китайская палата);
  • С. Воскресенский (МЭР);
  • С. Глазьев (советник президента РФ);
  • К. Дмитриев (РФПИ);
  • А. Ивлев (EY);
  • С. Катырин (ТПП);
  • А. Клепач (ВЭБ);
  • В. Комлев (НСПК "Мир");
  • К. Косачев (Совет Федерации);
  • Ли Хуэй (Посол КНР);
  • Ю. Любимов (Минюст);
  • Д. Мезенцев (Совет Федерации);
  • А. Мурычев (РСПП);
  • Панкадж Саран (Посол Индии);
  • О. Скоробогатова (ЦБ РФ);
  • Ю. Соловьев (ВТБ);
  • Б.Хакимов (спецпредставитель президента по делам ШОС);
  • А. Чекунков (Фонд развития Дальнего Востока);
  • С. Чупшева (Агентство стратегических инициатив).

Дополнительная информация и бесплатная регистрация на сайте interconf.rea.ru.

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