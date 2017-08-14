РЭУ им. Плеханова приглашает 1 ноября на форум "Россия и Китай: вызовы и перспективы"

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МОСКВА, 14 августа 2017 г. /РЭУ имени Г. В. Плеханова/. Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова при поддержке Министерства иностранных дел РФ проводит международный форум "Россия и Китай: вызовы и перспективы международной интеграции" 1-2 ноября 2017 года.
На мероприятие приглашены представители органов власти, бизнеса, науки и образования России, Китая и Индии, а также более 30 международных и российских средств массовой информации.
Пленарные заседания:
Бизнес-синергия России и Китая позволит в ближайшее десятилетие стать экономическим центром будущего. Существенная активизация интеграционных процессов на евразийском пространстве и инвестиционный потенциал открывают новые горизонты для двух государств.
Среди выступающих на форуме заявлены:
Дополнительная информация и бесплатная регистрация на сайте interconf.rea.ru.