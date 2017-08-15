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Фестиваль горлового пения "Хоомей в Центре Азии" во второй раз стартовал в Туве

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15 августа, 13:57 UTC+3

Участниками мероприятия стали более 200 человек из 14 стран

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© Правительство Республики Тыва

Второй международный фестиваль горлового пения "Хоомей в Центре Азии" стартовал в Туве. Хедлайнером мероприятия стал американский саксофонист, трехкратный обладатель премии "Грэмми" Джефф Коффин, сообщили в пресс-службе главы республики.

"Международный фестиваль-конкурс исполнителей горлового пения "Хоомей в Центре Азии", который мы впервые провели два года назад, развивается. Расширился географический охват фестиваля - к 130 прославленным виртуозам горлового пения и начинающим артистам из Тувы примкнуло более 80 гостей из 14 стран, 15 исполнителей представят различные регионы России. В целом количество участников фестиваля увеличилось до 230", - цитирует пресс-служба главу региона Шолбана Кара-оола.

Хедлайнером мероприятия стал американский саксофонист, трехкратный обладатель премии "Грэмми" Джефф Коффин, который вместе с тувинской группой "Алаш" и американским музыкантом Феликсом Пасториусом исполнили песню "Цветы Ондару" - в память о Заслуженном артисте России, Народном хоомейжи Тувы Конгар-ооле Ондаре.

На сцене также выступили монгольский певец Хосоо, тандем из Вьетнама Энди Бауэр и Нгуйен Ти Фоунг Трам, канадец Джерон Фриман Фокс и группа The Opposite of Everything, Национальный оркестр Республики Тыва. Впервые зрители увидели живое исполнение известного турецкого мужского танца дервишей (танура) в исполнении турецкого ансамбля песни и танца "Мешк".

В рамках фестиваля пройдет международный конкурс среди исполнителей горлового пения "Дембилдей". Завершится мероприятие 17 августа этнодискотекой и представлением победителей и призеров "Хоомея".

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