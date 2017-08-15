Два липецких педагога получили премию правительства РФ

ЦИК хочет создать мобильное приложение для поиска избирательного участкаПолитика 15 августа, 14:57
Музей Москвы станет главной площадкой "Ночи кино" в 2017 годуКультура 15 августа, 14:56
На Кольской верфи в Мурманской области создадут более 8 тысяч рабочих местНовости партнеров 15 августа, 14:55
Суд 17 августа рассмотрит апелляцию по делу о гибели людей на нефтезаводе в ЮгреНовости Урала 15 августа, 14:48
В РФ появится "Инновационный клуб" для предотвращения оттока специалистовНаука 15 августа, 14:48
Футболист "Урала" Лунгу в ближайшее время пройдет медосмотр для "Аланьяспора"Спорт 15 августа, 14:47
Два липецких педагога получили премию правительства РФНовости партнеров 15 августа, 14:41
Илюмжинов: участие Каспарова в турнирах способствует росту интереса к шахматамСпорт 15 августа, 14:41
Авиакомпания S7 планирует приобрести 10 самолетов A320neoТранспорт 15 августа, 14:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Директор школы-интерната города Грязи Дмитрий Батищев и педагог учреждения Светлана Пастухова получили премию правительства РФ, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.
"С присуждением премии правительства РФ поздравляю Д.И. Батищева и С.Ю. Пастухову (школа-интернат г. Грязи). Спасибо за такой подход к работе!" - сказал глава региона Олег Королев в своем Twitter.
Премия в области образования присуждена сотрудникам учреждения за методическую разработку "Художественная керамика в специальной школе-интернате".
В образовательном учреждении для детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются и воспитываются более 140 человек, в том числе 33 ребенка-инвалида. На постоянной основе в школе проживают 79 детей.
Для воспитанников действуют 14 кружков и спортивных секций. Ученики принимают участие в областных, всероссийских смотрах-конкурсах, выставках, акциях, спортивных соревнованиях.
С 2016 года на площадке школы-интерната проводится международный форум "Арт-путь", в котором задействованы специалисты в области арт-терапии и арт-педагогики.