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Два липецких педагога получили премию правительства РФ

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15 августа, 14:41 UTC+3

Работникам вручили награду за методическую разработку "Художественная керамика в специальной школе-интернате"

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Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

Директор школы-интерната города Грязи Дмитрий Батищев и педагог учреждения Светлана Пастухова получили премию правительства РФ, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"С присуждением премии правительства РФ поздравляю Д.И. Батищева и С.Ю. Пастухову (школа-интернат г. Грязи). Спасибо за такой подход к работе!" - сказал глава региона Олег Королев в своем Twitter.

Премия в области образования присуждена сотрудникам учреждения за методическую разработку "Художественная керамика в специальной школе-интернате".

В образовательном учреждении для детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются  и воспитываются более 140 человек, в том числе 33 ребенка-инвалида. На постоянной основе в школе проживают 79 детей.

Для воспитанников действуют 14 кружков и спортивных секций. Ученики принимают участие в областных, всероссийских смотрах-конкурсах, выставках, акциях, спортивных соревнованиях.

С 2016 года на площадке школы-интерната проводится международный форум "Арт-путь", в котором задействованы специалисты в области арт-терапии и арт-педагогики.

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