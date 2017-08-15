Райффайзенбанк ищет стартапы на GoTech

Райффайзенбанк стал партнером конкурса технологических проектов GoTech и учредил номинацию для компаний с решениями в области банковских и околобанковских сервисов.

Заявки принимаются до 8 сентября на сайте конкурса GoTech. Финалисты по результатам отбора будут приглашены на Инновационный комитет, где смогут представить свои решения топ-менеджерам Райффайзенбанка. Победители получат возможность запустить пилот с российским офисом банка, а также рекомендацию в группу компаний Райффайзенбанк на уровне головного офиса в Австрии.

В первую очередь в номинации рассматриваются проекты в следующих областях:

решения для отдельных сегментов малого бизнеса;

решения для малых предприятий в сфере ecommerce;

решения в области платежей и переводов;

сервисы управления финансами и аналитики для юридических лиц;

решения с использованием нейросетей и технологий машинного обучения;

применение технологии дополненной и виртуальной реальности для задач банка.

Финал пройдет в конце сентября в офисе Райффайзенбанка, а награждение победителей 12 октября на форуме GoTech.

Ранее на конкурсе GoTech были объявлены номинации "Билайн", "Лаборатории Касперского", Google, Dell EMC, ФРИИ и Finlanding, а также независимая номинация GoGlobal, где победителей выбирают эксперты венчурных фондов, корпораций, бизнес-инкубаторов и акселераторов. Главный критерий оценки: сможет ли проект захватить мир и стать глобальной историей успеха?

Форум GoTech 12 октября будет посвящен созданию глобальных технологических компаний и соберет более 1000 участников. Вместе с финалом конкурса и питч-сессиями стартапов гостей ждет большая программа конференций и нетворкинга. Участие в форуме уже подтвердили Сергей Белоусов (Acronis), Александр Галицкий (Almaz Capital), Марвин Ляо (500 Startups), Дмитрий Чихачев (Runa Capital), Давид Ян (ABBYY), Юрий Гурский (Haxus) и другие.