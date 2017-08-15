Райффайзенбанк ищет стартапы на GoTech

В правительстве Молдавии опровергли возможность введения визового режима с РоссиейМеждународная панорама 15 августа, 18:17
Московское "Динамо" обыграло "Витязь" в матче Кубка мэра Москвы по хоккеюСпорт 15 августа, 18:15
Райффайзенбанк ищет стартапы на GoTechНовости партнеров 15 августа, 18:07
Рогозин назвал контрабандой поставку украинских ракетных двигателей КНДРПолитика 15 августа, 18:04
"Зенит" включил Краневиттера в заявку на матчи квалификации Лиги Европы с "Утрехтом"Спорт 15 августа, 17:53
Футбольный клуб "Бертон Альбион" готов пригласить на просмотр Усэйна БолтаСпорт 15 августа, 17:45
Стоимость страховки при поездке пассажира в такси может обойтись в 5-7 рублейЭкономика и бизнес 15 августа, 17:44
Путин выразил соболезнования Сьерра-Леоне в связи с жертвами в результате наводненийОбщество 15 августа, 17:40
Число проживающих в пятиэтажках московских студентов увеличилось в 1,5 разаОбщество 15 августа, 17:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Райффайзенбанк стал партнером конкурса технологических проектов GoTech и учредил номинацию для компаний с решениями в области банковских и околобанковских сервисов.
Заявки принимаются до 8 сентября на сайте конкурса GoTech. Финалисты по результатам отбора будут приглашены на Инновационный комитет, где смогут представить свои решения топ-менеджерам Райффайзенбанка. Победители получат возможность запустить пилот с российским офисом банка, а также рекомендацию в группу компаний Райффайзенбанк на уровне головного офиса в Австрии.
В первую очередь в номинации рассматриваются проекты в следующих областях:
Финал пройдет в конце сентября в офисе Райффайзенбанка, а награждение победителей 12 октября на форуме GoTech.
Ранее на конкурсе GoTech были объявлены номинации "Билайн", "Лаборатории Касперского", Google, Dell EMC, ФРИИ и Finlanding, а также независимая номинация GoGlobal, где победителей выбирают эксперты венчурных фондов, корпораций, бизнес-инкубаторов и акселераторов. Главный критерий оценки: сможет ли проект захватить мир и стать глобальной историей успеха?
Форум GoTech 12 октября будет посвящен созданию глобальных технологических компаний и соберет более 1000 участников. Вместе с финалом конкурса и питч-сессиями стартапов гостей ждет большая программа конференций и нетворкинга. Участие в форуме уже подтвердили Сергей Белоусов (Acronis), Александр Галицкий (Almaz Capital), Марвин Ляо (500 Startups), Дмитрий Чихачев (Runa Capital), Давид Ян (ABBYY), Юрий Гурский (Haxus) и другие.