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Аналог туристического маршрута "Золотое кольцо России" предложили создать в АрктикеНовости партнеров 16 августа, 17:45
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Аналог туристического маршрута "Золотое кольцо России" предложили создать в Арктике. Такой проект представили на молодежном форуме "Команда 29" в Онежском районе Архангельской области.
"В работе над кейсом мы разрабатывали новые туристические маршруты по примеру "Золотого кольца". Главной идеей было объединение интересных точек арктической зоны, чтобы создать путешествие с точки зрения географии, истории, культуры, экологии. Думаю, этот проект найдет своих потребителей", - цитирует пресс-служба правительства одну из авторов проекта Анастасию Вараксину.
Как сообщили в пресс-службе, четыре дня, разделившись на команды, участники форума работали над своими идеями, консультируясь с экспертами. Проекты оценивали губернатор Архангельской области Игорь Орлов, региональные министры, главы муниципалитетов, бизнесмены.
"Я уверен, что ребята смогут реализовать свои проекты, в том числе и на конкретных рабочих местах. Такие предложения им уже поступают", - приводятся в сообщении слова Игоря Орлова.
Все разработки, представленные на мероприятии, получат дальнейшее сопровождение Корпорации развития Архангельской области, отметили в региональном управлении по делам молодежи и патриотическому воспитанию.