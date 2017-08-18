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Студентка РАНХиГС стала чемпионкой мира по баскетболу U19

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18 августа, 16:30 UTC+3

Элеонора Олейникова рассказала о прошедших соревнованиях и поделилась планами на будущее

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© Пресс-служба РАНХиГС

МОСКВА, 18 августа/РАНХиГС/. В финальном матче Первенства мира U19 женская сборная России обыграла команду США (86:82), победителя шести предыдущих турниров, и впервые стала чемпионом мира. В составе команды России - студентка Президентской академии Элеонора Олейникова.

Элеонора учится на 3 курсе Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС. Она дала интервью и рассказала о соревнованиях.

- Какими были твои первые шаги в баскетболе?

- Баскетболом занимаюсь достаточно давно, уже 10 лет. Я была в 4 классе, когда мне предложили прийти на тренировку в спортшколу "Тринта". На самом деле мне совсем не хотелось идти, но мама настояла: "Попробуй, если не понравится, то не будешь ходить". Можно сказать, что вот уже 10 лет пробую свои силы в этом виде спорта.

- Что, на твой взгляд, самое сложное в баскетболе? Как ты мотивируешь себя на достижение поставленных целей?

- В-первую очередь, большой спорт требует серьезной отдачи: я тренируюсь порядка 10 раз в неделю. Баскетбол - это физически тяжелый вид спорта. Организм достаточно быстро восстанавливается, но сохранить моральную устойчивость порой бывает трудно. Так что самое сложное - это не потерять контроль над собой вне зависимости от результата. Что касается целей, то мною движет только безумное желание совершенствоваться и добиваться новых высот.

- Расскажи, пожалуйста, о прошедших соревнованиях поподробнее. Как собирали вашу команду?

- Это был Чемпионат мира среди девушек до 19 лет. У нас прошел жесткий отбор игроков: на сборы пригласили 24 спортсменки из разных городов России, в итоге остались 12 сильнейших. К счастью, я оказалась среди них. Мы проделали очень большую работу, тренировались 1,5 месяца. За это время мы успели побывать на сборах в Сочи, Новогорске, а главное - мы узнали и прочувствовали друг друга. Развили командную игру на товарищеских турнирах в Испании и Италии. Мы действительно стали играть командой, очень слаженно, все вместе. Я думаю, что именно поэтому мы смогли завоевать этот титул.

- Какие впечатления у тебя остались после этих соревнований?

- Это незабываемые эмоции, которые хочется переживать снова и снова. В полном зрительном зале царила невероятная атмосфера, всюду шум и волнение, ведь это большой финал. Мы готовы были вложить все силы, биться до последнего, мы боролись за страну, за родных и близких. Нас уже ничто не могло остановить, мы шли к заветной цели, не оглядываясь назад. Когда выиграли, еще долго не могли осознать, что мы все-таки победили "непобедимых" американок. Даже в этот момент сложно осознать, что мы чемпионки мира. Америка была чемпионом шесть раз подряд, а мы прервали их череду побед и, более того, стали чемпионами - прежде России это никогда не удавалось!

- Какие у тебя планы на будущее?

- Хочется продолжать играть и зарабатывать любимым делом, думаю, каждый об этом мечтает. Ведь я поступила на обучение по направлению "Менеджмент спортивной индустрии", чтобы работать в спортивной сфере. Надеюсь, что жизнь все равно будет связана со спортом.

- У тебя такой большой опыт, какой совет ты могла бы дать спортсменам?

- Советую выкладываться по максимуму на каждой тренировке, только тогда будет результат. А главный секрет - ничего не бояться!

 

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