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"Русские Сезоны": российско-японский творческий союз принимает новые формы

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21 августа, 10:31 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 августа 2017 г. /Пресс-служба министерства культуры РФ/. Достаточно глубокое понимание другой культуры достигается через непосредственное соприкосновение с ее носителями в процессе творческой деятельности, а для зрителей - путем ознакомления и размышления над результатом творчества, несущим на себе отпечаток обеих традиций. Культурный обмен между Россией и Японией реализуется в разных форматах, действующих в рамках проекта Министерства культуры РФ "Русские Сезоны", а также закладываемых в программу грядущего Года Японии в России (2018).

С 5 по 9 августа на сцене конгресс-центра "Токийский международный форум" состоялся показ балетного спектакля "Встреча с Ода Нобунага", который соединил классический балет и японский сценический танец буё. Оригинальная постановка была подготовлена совместными усилиями артистов Японии и России, а главные роли в ней исполнили известный артист балета, Советник генерального директора по художественным вопросам Михайловского театра Фарух Рузиматов, художественный руководитель Бурятского театра оперы и балета Ивата Морихира, известный по своей работе в Большом театре, и популярный исполнитель танца буё Фудзима Ранко.

Балет разворачивается на фоне легендарных событий из истории феодальной Японии, погрязшей в бесчисленных междоусобицах, периода Сэнгоку (вторая половина XV - начало XVII в.). Он рассказывает историю самурая и военного лидера Ода Нобунага, преданного своим ближайшим соратником. Постановка объединяет российских и японских артистов, комбинируя различные танцевальные жанры - балета и японского танца буё. Действие сопровождается традиционной японской музыкой хогаку.

Следующая новаторская российско-японская постановка - спектакль художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы им. А.С. Пушкина Валерия Фокина по трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет", который будет показан 26 и 27 августа в одном из крупнейших театральных центров мира в деревне Тога префектуры Тойяма. Аудитории представят новую версию спектакля, с адаптированной сценографией и специально выстроенными декорациями.

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