"Русские Сезоны": российско-японский творческий союз принимает новые формы

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. ДосьеБиографии и справки 21 августа, 10:45
Кто получит помощь государства в выплате ипотекиЭкономика и бизнес 21 августа, 10:29
Выпавшие с воскресенья в Красноярске осадки превысили месячную норму в 1,7 разаСибирь 21 августа, 10:25
Четверо пострадавших при нападении в Сургуте находятся в тяжелом состоянии после операцийПроисшествия 21 августа, 9:43
"Рубин" объявил о договоренности о переходе в "Ганновер" ЖонатасаСпорт 21 августа, 9:33
"Альфа-Капитал" отозвал письма сотрудника о ситуации в банкахЭкономика и бизнес 21 августа, 9:13
"Роснефть" закрыла сделку по покупке 49% индийской Essar OilЭкономика и бизнес 21 августа, 9:12
Испанец Надаль вновь стал первой "ракеткой" мираСпорт 21 августа, 8:58
В Туве возбуждено уголовное дело по факту ДТП с шестью погибшимиСибирь 21 августа, 8:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 августа 2017 г. /Пресс-служба министерства культуры РФ/. Достаточно глубокое понимание другой культуры достигается через непосредственное соприкосновение с ее носителями в процессе творческой деятельности, а для зрителей - путем ознакомления и размышления над результатом творчества, несущим на себе отпечаток обеих традиций. Культурный обмен между Россией и Японией реализуется в разных форматах, действующих в рамках проекта Министерства культуры РФ "Русские Сезоны", а также закладываемых в программу грядущего Года Японии в России (2018).
С 5 по 9 августа на сцене конгресс-центра "Токийский международный форум" состоялся показ балетного спектакля "Встреча с Ода Нобунага", который соединил классический балет и японский сценический танец буё. Оригинальная постановка была подготовлена совместными усилиями артистов Японии и России, а главные роли в ней исполнили известный артист балета, Советник генерального директора по художественным вопросам Михайловского театра Фарух Рузиматов, художественный руководитель Бурятского театра оперы и балета Ивата Морихира, известный по своей работе в Большом театре, и популярный исполнитель танца буё Фудзима Ранко.
Балет разворачивается на фоне легендарных событий из истории феодальной Японии, погрязшей в бесчисленных междоусобицах, периода Сэнгоку (вторая половина XV - начало XVII в.). Он рассказывает историю самурая и военного лидера Ода Нобунага, преданного своим ближайшим соратником. Постановка объединяет российских и японских артистов, комбинируя различные танцевальные жанры - балета и японского танца буё. Действие сопровождается традиционной японской музыкой хогаку.
Следующая новаторская российско-японская постановка - спектакль художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы им. А.С. Пушкина Валерия Фокина по трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет", который будет показан 26 и 27 августа в одном из крупнейших театральных центров мира в деревне Тога префектуры Тойяма. Аудитории представят новую версию спектакля, с адаптированной сценографией и специально выстроенными декорациями.