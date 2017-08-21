Ульяновские школы на 100% укомплектованы учебниками

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Ульяновские школы полностью обеспечены учебниками на 2017-2018 учебный год, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.
"В 2017 году в школах Ульяновска появится более 130 тыс. новых учебников. До конца августа все они поступят в образовательные организации города. В настоящее время обеспеченность школ учебниками достигает 100%", - говорится в пресс-релизе.
На приобретение учебников в 2017 году выделено 57,8 млн рублей из средств областного бюджета, что на 16,5% больше, чем в 2016 году.
Как отметили в управлении образования администрации Ульяновска, закупка такого большого количества учебников связана с переходом учащихся 9-х и 10-х пилотных классов на федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), с увеличением количества школьников на 2,2 тыс. человек, а также с необходимостью менять потрепанные экземпляры.
В городе создан обменный фонд учебников, в нем насчитывается более 12 тысяч книг. Этого количества достаточно для обеспечения всех школьников города учебными пособиями.