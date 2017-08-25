Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский рассказал о московской акции "Ночь кино", которая пройдет 26-27 августа.

- В прошлом году к "культурным ночам", которые проходят по инициативе Департамента культуры города Москвы, добавилась еще одна - "Ночь кино". Почему именно сейчас появилась такая инициатива?

- Сам формат у нас появился в прошлом году, когда мы отмечали Год российского кино. 27 августа еще с советских времен было профессиональным праздником кинематографистов, и когда мы думали, как сделать этот День российского кино заметным и привлекательным, то решили, что опробованный формат общегородских акций вполне применим и здесь. Так мы провели первую акцию "Ночь кино". Тогда же были получены очень хорошие отзывы от московской аудитории, и министр культуры Владимир Мединский сказал, что это правильное предложение, и этот формат стоит распространить повсеместно. Что мы и наблюдаем: с этого года "Ночь кино" имеет всероссийский статус.

- В этом году акция продлится целых два дня.

- Дело в том, что 27 августа приходится на воскресенье, так что для удобства горожан мы решили дать старт "Ночи кино" 26 августа вечером, а 27-го продолжить отмечать праздник кино весь день на разных площадках города.

- Тема "Ночи кино" в этом году - Москва, отмечающая 870-летний юбилей. У Москвы богатое кинематографическое прошлое, а как обстоит дело с настоящим?

- В этом году мы впервые вручали приз мэра Москвы "За создание образа Москвы в киноискусстве". Это серьезная награда с общим призовым фондом 100 млн рублей, которая учреждена специально, чтобы отмечать киноработы, запечатлевшие современный образ Москвы. Зачем? Будем откровенны: к сожалению, мы имеем тенденцию, что наш город снимают не на столичных улицах, а в павильонах, а то и вовсе в Белоруссии, Чехии, Венгрии и других странах Восточной Европы. А между тем, наше восприятие Москвы прошлого основывается не на документальной хронике, а на том кинообразе, который нам оставили наши выдающиеся предшественники-кинематографисты. Я имею в виду, например, такие художественные ленты, как "Застава Ильича" или "Я шагаю по Москве". И нам бы, конечно, хотелось, чтобы следующие поколения тоже могли судить о современном нам городе не по кадрам, сделанным в Варшаве. Тем более город серьезно преобразился за последние годы.

- Кто же стал первым победителем?

- Победили три картины - все они будут бесплатно показаны в рамках акции. Это фильмы "Про любовь", "14+" и кинодилогия "ДухLess". Каждый из них показывает какую-то особую сторону Москвы - город для жизни, город для любви, город для работы.

- Есть ли какое-то центральное событие "Ночи кино-2017", которое вы бы хотели выделить?

- Центральная площадка в этом году у нас будет на территории Музея Москвы, а центральным событием предполагается показ фильма "Летят журавли" в память об Алексее Баталове. Это фильм и о Москве, и про москвичей, и снят с участием великого артиста, с которым мы недавно простились.

- В наше время зачастую важен не только контент, но и формат. Какие особые киноформаты будут доступны гостям акции?

- На разных площадках будут мероприятия на разные вкусы, интересы и пристрастия. Все, наверное, знают фильм Дзиги Вертова "Человек с киноаппаратом" - он давно признан мировой классикой. Наряду с "Броненосцем "Потемкин" Эйзенштейна считается, что это главный фильм отечественного кинематографа. В этом году мы предлагаем его посмотреть в сопровождении живого выступления Московского ансамбля современной музыки, который исполнит саундтрек, написанный специально к "Ночи кино" Дмитрием Курляндским, композитором и музыкальным руководителем электротеатра "Станиславский".

В популярном среди москвичей летнем кинотеатре парка "Музеон" пройдет показ фильма "Асса" в формате sing-a-long-a, который ставит для нас театральный режиссер Юрий Квятковский. В прошлом году мы первыми опробовали этот интерактивный формат, когда зрители поют вместе с актерами и героями фильма, фактически становясь полноценными участниками происходящего на экране. Это представление никого не оставляет равнодушным.

- А есть ли у вас личные предпочтения в программе "Ночи кино-2017"?

- Помимо уже упомянутых показов на центральной площадке акции, я хотел бы обратить внимание на дом-музей Марины Цветаевой - там состоится презентация мини-фильма проекта "Кинопоэзия", снятого режиссером Владимиром Беком по знаменитому стихотворению "В огромном городе моем - ночь…". Кроме того, сам музей недавно был отреставрирован и дополнен аутентичными артефактами - рекомендую всем, кто не был, побывать.

Еще есть Площадь Сити - это новая грандиозная площадка в окружении небоскребов, олицетворяющая прорыв Москвы в будущее. И конечно, именно здесь интереснее всего будет посмотреть, как наши предшественники представляли себе будущее через сто лет. В открытом кинотеатре на площади покажут четыре немых черно-белых ретрофутуристических фильма под саундтрек современных электронных музыкантов. Мне кажется, будет очень интересно!

- Спасибо большое за ваши ответы.

Будем рады видеть всех 26 и 27 августа, программа акции на портале mos.ru!