В рамках "Ночи кино" в Москве пройдет специальная кинопрограмма

МОСКВА, 25 августа 2017 г. /Департамент культуры города Москвы/. 26 и 27 августа Департамент культуры города Москвы проведет вторую ежегодную акцию "Ночь кино". Помимо основных событий, запланированных во внутреннем дворе Музея Москвы, на разных площадках города в эти дни пройдет специальная кинопрограмма. Гостей ждут лекции по истории кино, концерты с песнями из любимых картин и показы отечественных фильмов, выбранных в ходе интернет-голосования.

В Центре документального кино пройдет мастер-класс Дмитрия Дьяченко, режиссера, сценариста, продюсера, автора фильмов "День радио", "О чем говорят мужчины" и сериала "Кухня". Режиссер расскажет о специфике российской киноиндустрии, о различных способах кинопроизводства, о том, как получить финансирование на проект и какой жанр наиболее востребован у современной аудитории. Другая творческая встреча состоится в культурном центре ЗИЛ с режиссерами Иваном Твердовским и Романом Либеровым, и будет посвящена фантастической драме Твердовского "Зоология". В первой части дискуссии автор и режиссер фильма расскажет, как из мысли возникает кино, после чего зрители смогут задать любые вопросы участникам дискуссии.

Особого внимания заслуживает образовательная программа, которая пройдет в Саду имени Баумана. Всем будущим актерам, а также зрителям, впечатленным последним фильмом Андрея Звягинцева "Нелюбовь", стоит посетить мастер-класс по актерскому мастерству исполнителя главной роли в драме Звягинцева. На встрече Алексей вместе со зрителями прочитает сценарии всем известных фильмов, расскажет о секретах актерского мастерства и в формате кинопроб покажет, как начинается работа над ролью.

На лекции-показе "Мой личный Лось" известного журналиста, киноведа и автора книг по истории отечественной анимации Ларисы Малюковой, подготовленной совместно с "Большим фестивалем мультфильмов", можно будет посмотреть самые интересные российские мультфильмы и поговорить о некоторых существенных особенностях современной авторской анимации. Из лекции кинокритика, куратора и члена отборочной комиссии ММКФ Стаса Тыркина "Фестивальное движение и современное кино" слушатели смогут узнать, в чем заключается специфика мировых кинофестивалей, как формируется фестивальная программа и чем Каннский кинофестиваль отличается от Берлинского. Встреча с режиссером и продюсером Еленой Демидовой будет интересна любителям документального кино. На лекции о работе режиссера-документалиста Елена расскажет об особенностях документального жанра и вызовах, с которыми ей и ее коллегам приходится сталкиваться в современном полуиллюзорном мире Youtube и прямых трансляций в Instagram.

Серия мастер-классов от Московской школы кино и Высшей школы кино "Арка" могут заинтересовать не только тех, кто размышляет о поступлении в кинематографические вузы, но всем, кому интересна "изнанка" кинопроцесса. На мастер-классе "Художник в кино" Аддис Гаджиев, художник театра и кино, куратор программы "Художественная постановка" в Московской школе кино ответит на вопросы о роли своей профессии в кино, инструментах и качествах, которым должен обладать кинохудожник.

Мастер-класс по профессии "сценарист" проведут Екатерина Сазонова, креативный продюсер, сценарист таких популярных сериалов СТС как "Вы все меня бесите" и "Закрытая школа", и Василий Корвяков, исполнительный продюсер сериала "Людмила Гурченко" и многих телефильмов и сериалов для каналов "Домашний", "Матч-ТВ" и других. Сценаристы расскажут о том, как создать успешный сценарий, об отношениях с продюсерами и том, где и как можно обучиться сценарному искусству. Наконец о профессии продюсера можно будет узнать на мастер-классе Дмитрия Котова, ректора Высшей школы кино "Арка", и Андрея Булатова, актера и режиссера. На встрече зрители услышат о том, как правильно выстраивать кинопропроцесс и взаимоотношения между продюсером и всеми остальными участниками работы над фильмом, а также узнают, на кого лучше учиться - на продюсера или режиссера.

Ознакомиться с полной программой "Ночи кино", спланировать маршрут и зарегистрироваться на мероприятия можно на официальном сайте акции mos.ru/ /cinemanight.