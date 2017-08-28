Власти Омской области: Казахстан является основным внешнеторговым партнером региона

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На заседании регионального совета по привлечению инвесторов, которое прошло накануне в Петропавловске, замминистра экономики Омской области Денис Кушнер заявил, что Казахстан является основным внешнеторговым партнером Омской области. Доля товарооборота российского региона с соседями составляет около 30%.
"В январе-июне 2017 года внешнеторговый оборот Омской области с Казахстаном составил $143,6 млн, темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 33%", - сообщил Денис Кушнер.
По словам эксперта, товарооборот Омской области с Казахстаном носит несырьевой характер. В структуре экспорта ведущие позиции занимают продукция нефтехимической отрасли и машиностроения. Также экспортируются продовольственные потребительские товары - готовые продукты из зерна и злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус. Наиболее активно развивается сотрудничество на приграничных территориях - с регионами Северного Казахстана.
В рамках заседания совета прошло пленарное заседание и три тематические панельные сессии. Площадки совета позволили инвесторам и предпринимателям детально изучить интересующие предложения и оценить возможности друг друга при реализации инвестиционных проектов в перспективных отраслях промышленности.
"К перспективным направлениям сотрудничества Омской области с Северо-Казахстанской областью можно отнести расширение взаимных поставок продовольственных товаров, сельскохозяйственной техники, удобрений и семян, продукции нефтехимического комплекса, создание совместных предприятий и производственную кооперацию в области агропромышленного комплекса и обрабатывающих производств, а также в социальной сфере" - считает Денис Кушнер.
В мероприятиях регионального совета участвовало около 200 представителей власти и бизнеса из зарубежных стран - Китая, Италии, Индонезии, Литвы, Голландии, Австралии, а также свыше 20 "делегатов" из регионов России.