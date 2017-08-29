В Якутии усилится борьба с незаконной добычей мамонтовой фауны

Министерство охраны природы Якутии намеренно активизировать рейдовые обследования на территории Арктической зоны республики по выявлению незаконной добычи мамонтовой фауны. Об этом сообщили в ведомстве.

"Они будут продолжены на регулярной основе", - говорится в сообщении. В прошлом году министерство провело 33 рейда, в ходе которых выявлено 36 нарушений.

В ведомстве подчеркнули, что до сих пор отсутствует четкая нормативная база по сбору, реализации и вывозу палеонтологических остатков мамонтовой фауны. Правовым пробелом, прежде всего, является то, что сама эта фауна в административном и уголовном законодательстве не определена как объект правонарушения, не относится к общераспространенным полезным ископаемым, пояснили в Министерстве охраны природы Якутии.

"К сожалению, в нормативном правовом поле не существует механизма регулирования этой деятельности, нет федерального закона. Федеральный закон "О недрах" также не регулирует вопросы мамонтовой фауны, которая сегодня является криминализированным направлениям. Между тем 80% мирового запаса мамонтовой фауны находится на территории Якутии", - сообщил глава Якутии Егор Борисов, отметив возросшую активность "мамонтовых копателей".