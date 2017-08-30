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На приобретение учебников для школьников Краснодарского края выделено более 550 млн рублей

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30 августа, 13:05 UTC+3

В текущем году в регионе откроются восемь новых школ

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

На подготовку к новому учебному году в Краснодарском крае выделено порядка 1,3 млрд рублей, в том числе более 550 млн рублей направлено на приобретение учебников. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В целом на подготовку к новому учебному году выделено порядка 1,3 млрд рублей. Так, на приобретение учебников направлено более 550 млн рублей, все ученики края на 100% обеспечены необходимой литературой. Кроме того, на обновление парка школьных автобусов в текущем году из краевого и местного бюджетов направлено 226 млн рублей. На эти средства уже приобретено 113 автобусов, в течение года в образовательные учреждения Кубани передадут еще 56 транспортных средств", - приводит слова губернатора пресс-служба администрации региона.

Вениамин Кондратьев сообщил, что в текущем году в регионе откроются восемь новых школ. После проверок 1 сентября начнут работать 3 тыс. образовательных учреждений. При подготовке к учебному году особое внимание уделялось выполнению противопожарных мероприятий. Все школы края оснащены сигнализациями, тревожными кнопками, системами видеонаблюдения. Пропускной режим в образовательных организациях будут осуществлять сотрудники специализированных охранных предприятий, половина из них - представители казачьих охранных организаций, добавил Вениамин Кондратьев.

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