Губернатор Виктор Назаров вручил районам Омской области 40 новых школьных автобусов

В общеобразовательные учреждения сельских районов Омской области ушла партия новых автобусов, оборудованных для перевозки школьников. К новому учебному году школы региона получат 40 новых автобусов марки "ПАЗ". Покупка очередной партии транспортных средств обошлась бюджету Омской области в 75 млн рублей. Еще три пассажирских микроавтобуса "ГАЗель" поступит в ближайшие дни.

Новая техника отправилась в учреждения образования 30 муниципальных районов. Сегодня губернатор Виктор Назаров в торжественной обстановке вручил руководителям сельских школ ключи от автобусов. Пополнение автопарка в 2017 году позволит обеспечить подвозом на новой технике 1056 школьников. По два школьных автобуса отправятся в Азовский, Любинский и Русско-Полянский районы. Исилькульский, Омский, Таврический и Черлакский получат сразу по три транспортные единицы. Новые школьные автобусы заменят те, что уже отслужили сроки эксплуатации либо не соответствуют требованиям безопасности перевозок школьников.

"Два года назад мы поставили задачу заменить изношенные школьные автобусы. Постепенно мы ее выполняем. Школьный автопарк за это время пополнился более чем на 50 новых машин. Эту работу мы продолжаем и сегодня передаем сельским школам еще 40 автобусов, а до конца 2017 года рассчитываем получить еще 30 пассажирских машин за счет поддержки федерального бюджета", - отметил губернатор Виктор Назаров.

Новые школьные автобусы вместимостью до 30 человек отличаются повышенным уровнем безопасности, оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб по сигналам ГЛОНАСС, окрашены в желтый цвет, оборудованы невысокими ступеньками. Проходы оснащены поручнями или ручками с обеих сторон. В каждом ряду сидений предусмотрена сигнальная кнопка "Просьба об остановке".

"Новые автобусы будут перевозить более тысячи ребятишек. Все машины отвечают современным требованиям, которые предъявляются к перевозке юных пассажиров. Автобусы оснащены ремнями безопасности, навигационными системами, тахографами. В них будет комфортно и школьникам, и водителям", - подчеркнул глава региона Виктор Назаров.

В Омской области в период учебного года осуществляется ежедневный подвоз 11,5 тыс. детей из 907 населенных пунктов в 400 учебных заведений. В подвозе детей задействовано 579 школьных автобусов. Новый транспорт - не только обязательное условие получения качественного образования детьми независимо от места проживания, но и поездки в город и соседние райцентры на олимпиады, экскурсии и концерты. А это - новые знания и яркие впечатления, очень важные для детей.

"А для того, чтобы наши дети знали о животном мире не только из книг и кино, но и имели возможность видеть их в естественных природных условиях, оснащаем специальной техникой службу охраны омских лесов", - подчеркнул губернатор Виктор Назаров.

Сегодня глава региона вручил Управлению по охране животного мира восемь новых транспортных средств. Инспекторам и егерям для контроля и патрулирования охотничьих угодий передано пять новых снегоходов "Polaris" и автомобили марки "Нива-Шевроле" и "УАЗ-Хантер".

"За последние пять лет охотинспекторам вручено почти 80 единиц техники. Новая техника отличается высокой проходимостью и скоростью, удобна в управлении. Благодаря ей проще ловить браконьеров и легче подкармливать животных", - считает Виктор Назаров.

Стоит отметить, что численность охотничьих животных в омских лесах за последние годы увеличилась в разы. В частности, более чем вдвое выросла популяция косули и глухаря. Заметно стало больше лося, куницы и других животных.