В ямальском поселке Сабетта проходит международная Арктическая конференция

САЛЕХАРД, 30 августа. /ТАСС/. VII Международная встреча представителей государств - членов Арктического совета, стран - наблюдателей в Арктическом совете и зарубежной научной общественности в ямальском поселке Сабетта продолжает свою работу.

Как сообщают в пресс-службе губернатора ЯНАО, с докладом на церемонии открытия выступил полпред президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских. Ямальский опыт по генеральной очистке таких территорий, как остров Белый и остров Вилькицкого, он назвал ярким примером высокой ответственности за экологическую безопасность Российской Арктики.

По словам губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина, регион обеспечивает поставку природного газа в десятки государств. "Наши инвестиционные проекты входят в число самых перспективных в мире. Объем вложений в них до 2025 года превышает $100 млрд", - отметил он.

На Ямале работают более 60 энергетических компаний, среди которых - крупнейшие российские и зарубежные компании, такие как "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "НОВАТЭК", "Газпром нефть", "Транснефть", французская "Total", китайская "CNPC", Фонд "Шелковый путь", немецкая "Винтерсхалл" и прочие. Недавно свое намерение участвовать в проектах на Ямале выразили японские партнеры, поэтому, по мнению губернатора, список партнеров открыт.

Ямал как транспортный хаб

По словам главы региона, уникальное географическое расположение делает Ямал новым логистическим хабом для более активного освоения Северного морского пути. Его основой является транспортный проект "Энергия Арктики" - это строительство железнодорожной магистрали "Северный широтный ход", участка "Бованенково - Сабетта" и развитие международного морского порта. Созданный транспортный коридор даст возможность вывоза грузов с новых, пока труднодоступных месторождений, откроет Северный морской путь для продукции различных российских предприятий. "Выиграют как экспортеры, так и импортеры. В этой связи, договоренность глав государств России и Китая о развитии проекта "Один пояс, один путь" совместно с Северным морским путем представит совершенно новые горизонты для многих стран мира", - сказал он.

Уклад коренных народов

Глава арктического региона отметил, что освоение северного края не нарушило самобытного уклада жизни коренных жителей. Численность местного населения за последние 10 лет выросла на 11% и превышает сегодня 42 тыс. человек, что составляет 20% от общего числа всех коренных малочисленных народов Российской Федерации. Причем, 14 тысяч ямальских жителей тундры ведут традиционный, кочевой образ жизни и выпасают самое большое в мире стадо северных оленей.

Ямальская система социальных гарантий для местного населения признана одной из самых крепких в мире. При этом законодательство Ямала постоянно совершенствуется. "Наш региональный опыт с каждым годом вызывает все больший интерес у мирового сообщества. Представители Ямало-Ненецкого автономного округа являются полноправными участниками сессий и рабочих групп Постоянного Форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов мира", - отметил губернатор Ямала.

Экологическая безопасность

Глава региона остановился и на теме экологической безопасности. Для мониторинга состояния окружающей среды и здоровья населения на Ямале создана сеть круглогодичных стационаров. Один из них развернут в самой северной точке Ямала - на острове Белый, который полностью очищен от промышленного мусора. В рамках международной научной программы, учрежденной Россией, Китаем и Европой, при поддержке "Ямал СПГ" в округе создается международная исследовательская станция. Особое внимание уделяется развитию региональной системы контроля выбросов парниковых газов. Ведутся наблюдения за птицами, внесенными в Красную книгу и вместе со Всемирным Фондом Дикой Природы (WWF) - за самой малоизученной Карской популяцией белых медведей. Исследования вблизи порта Сабетта (и в целом на полуострове Ямал) показывают хорошие результаты по популяциям млекопитающих и птиц.

Губернатор подчеркнул, что все научные изыскания и региональные программы активно поддерживают нефтегазовые компании. Так, восполнению водных биоресурсов способствует единственный в Арктике "Собский рыбоводный завод". В этом году он выпустил свыше 23,5 млн мальков ценных видов сиговых рыб. Проектная мощность составит 140 млн мальков в год. Этот уникальный проект позволил объединить усилия многих компаний ТЭК.

Проект "Ямал СПГ"

В своем выступлении на открытии Международной конференции председатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон остановился на реализации проекта "Ямал СПГ" и рассказал об опыте международного сотрудничества компании - в нем участвует 15 стран. Это во многом обеспечивает эффективность проекта, в частности, по срокам реализации: глава НОВАТЭКа сообщил, что первая очередь проекта будет введена в эксплуатацию уже в текущем году. Вторая и третья очереди планируются к запуску с опережением намеченных ранее сроков. По словам Михельсона, себестоимость производства СПГ на Ямале - одна из низких в мире.

Глава НОВАТЭКа напомнил, что танкер-газовоз "Маржери" дошел до Республики Корея за 17 дней и 15 часов, что доказало правоту в выборе судов ледокольного класса. По его словам, на Северном морском пути за последние годы грузопоток увеличился семикратно. "Морской порт Сабетта - локомотив освоения Северного морского пути", - уверен Михельсон.

О конференции

В форуме участвует более 100 представителей из 15 стран мира. Среди иностранных участников: профессор Лапландского университета Ласси Хайнинен, советник-посланник посольства Королевства Швеции в Российской Федерации Тубиас Лоренцон, бывший президент Республики Исландии, председатель международного форума "Арктический круг Олавур Рагнар Гримссон, заместитель председателя Государственного комитета КНР по развитию и реформе - руководитель Государственного энергетического управления КНР Нур Бекри, чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дании в Российской Федерации Томас Винклер, посол по особым поручениям МИД Республики Корея по вопросам сотрудничества в Арктике Ким ен Чжун, управляющий директор компании "Арктик Марин Солюшнс" Оке Ролен, главный исполнительный директор Норвежской Ассоциации судовладельцев Стурла Хенриксен, директор департамента стратегических исследований Корейского морского института Ким Чжон Док, профессор Университета Исландии Валур Ингимундарсон, директор Норвежского полярного института Ян-Гюннар Винтер, генеральный директор Секретариата полярных исследований Швеции Бьерн Дальбэк, президент Международного арктического университета Ларс Куллеруд, официальный представитель Исландии в Арктическом совете, посол по особым поручениям МИД Исландии Аурни Тор Сигурдссон, главный научный сотрудник Корейского института полярных исследований Ли Ю Ген, советник-посланник посольства Сингапура в Российской Федерации Сеа Сеу Чен, профессор университета Упсалы, президент Международной арктической ассоциации социальных наук Петер Шельд, временный поверенный в делах Канады в Российской Федерации Стефан Жобен и другие.

Среди российских участников - специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров, посол по особым поручениям МИДа России Владимир Барбин, советник президента РФ, спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Александр Бедрицкий, руководитель ФАДН России Игорь Баринов, член научного совета при Совете безопасности РФ Михаил Григорьев, представители Минэкономразвития, Минэнерго, Минтранса, МЧС, Минприроды, представители и руководители Росгидромета, ИМЭМО РАН, Атомфлота, Росморречфлота, Совкомфлота и иных министерств, ведомств, а также компаний ТЭК, представители научного сообщества и СМИ.