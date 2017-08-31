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Армавирский машиностроительный завод презентовал изотермический вагон на выставке в Москве

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31 августа, 14:12 UTC+3

В ноябре 2017 года предприятие выпустит первый вагон-рефрижератор

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© Пресс-служба администрации Краснодарского края

Армавирский машиностроительный завод презентовал изотермический вагон на VI Международном железнодорожном салоне техники и технологий "Экспо 1520", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Мероприятие посетили глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров и заместитель министра промышленности России Александр Морозов. По словам Олега Белозерова, РЖД поддерживает появление подобного производства на российском рынке. Оно позволит снизить дефицит изотермического подвижного состава при отсутствии серийного производства новых современных вагонов такого вида", - говорится в сообщении.

О технических характеристиках продукции Армавирского машиностроительного завода собравшимся рассказал вице-губернатор края Сергей Алтухов, возглавляющий делегацию региона на "ЭКСПО 1520". Ранее изотермический вагон объемом 120 куб. м занял первое место в конкурсе лучших инновационных разработок в Брянске. На предприятии завершилась сертификация таких вагонов и постановка их на производство. По словам Сергея Алтухова, в ноябре 2017 года из цехов завода выйдет первый вагон-рефрижератор.

По мнению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, продукция из Армавира будет востребована на рынке. "Все перевозки будут осуществляться в этих вагонах, а это рабочие места и налоги в бюджет", – заявил глава региона во время визита на предприятие.

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