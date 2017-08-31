РАНХиГС поможет Томской области повысить эффективность госуправления

"Швабе" внедрил новое техническое решение в производство стекла для астрономических зеркалНовости партнеров 31 августа, 18:47
Ученые разработали "индекс спокойствия" городских районовСоциальная ответственность 31 августа, 18:40
Выбор сделан: РУСАДА получило гендиректора за три месяца до совета учредителей WADAСпорт 31 августа, 18:37
Олимпийский чемпион Халмурзаев завоевал бронзу чемпионата мира по дзюдо в весе до 81 кгСпорт 31 августа, 18:36
Французская дзюдоистка Агбеньену стала чемпионкой мира в весе до 63 кгСпорт 31 августа, 18:26
ТЭС в Крыму будут введены в эксплуатацию 18 июня 2018 годаЭкономика и бизнес 31 августа, 18:15
Сечин не получал повестку на заседание по делу УлюкаеваПроисшествия 31 августа, 18:13
Олимпийский чемпион Халмурзаев не смог выйти в финал ЧМ по дзюдо и поборется за бронзуСпорт 31 августа, 18:06
Совет директоров "Роснефти" утвердил Новака и Шрёдера в числе кандидатов в новый составЭкономика и бизнес 31 августа, 18:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа /РАНХиГС/. 30 августа в администрации Томской области прошли переговоры ректора РАНХиГС Владимира Мау и проректора РАНХиГС, директора Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Ивана Федотова с врио губернатора региона Сергеем Жвачкиным.
Владимир Мау и Сергей Жвачкин обсудили развитие промышленного производства, научно-образовательного комплекса, инновационной сферы и других отраслей экономики Томской области. Во встрече также приняли участие заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов и ректор Национального исследовательского Томского государственного университета Эдуард Галажинский.
По итогам визита сторонами была достигнута договоренность о работе академии и Томской области над совместными проектами по продвижению региона в стратегию инновационно-технологического развития России.
"Томской области для попадания в стратегию главное - оставаться Томской областью. Это один из ведущих регионов России, постоянно генерирующий инновации. Главная задача, которую ставит перед нами руководство страны, - это повышение эффективности госуправления", - заявил в ходе встречи ректор РАНХиГС Владимир Мау.
По словам Владимира Мау, инвестиции сегодня идут не туда, где дешевая энергия и дешевый труд, а туда, где эффективное госуправление, которое гарантирует устойчивость и развитие бизнеса. "Если посмотреть на все технологические решения, в том числе создаваемые в томских вузах, можно увидеть, что экономическая модель, модель госуправления меняется. Требования, которые предъявляются к госчиновникам в условиях быстрых инвестиций, совсем другие", - отметил Владимир Мау. По его мнению, в Томской области созданы все условия для инновационного развития в рамках новой экономической модели и есть готовность адаптировать к ней региональную управленческую модель.
В свою очередь, врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин отметил, что тесное сотрудничество Президентской академии и Томской области продолжается уже более 10 лет. Так, примерами успешного взаимодействия РАНХиГС и региона являются проекты по созданию концепции "ИНО-Томск" и разработке стратегии особой экономической зоны "Томск". Тесное сотрудничество академии и Томской области сложилось и в обучении кадров. Представители региона прошли обучение в РАНХиГС по программе развития моногородов, а также по программе развития региональных инвестиционных команд. По словам Сергея Жвачкина, "эти программы существуют не только на бумаге, а реально помогают драйверам региональной экономики идти вперед, привлекать частные и государственные инвестиции в производство и социальную сферу".
"Вопрос [включения Томска в стратегию научно-технологического развития России] мы тоже разрабатываем совместно с академией. И я вижу еще много задач, которые мы в первом приближении сегодня уже обсудили", - сказал Сергей Жвачкин.
Контакты:
Дмитрий Соколов
руководитель пресс-службы РАНХиГС
Тел.: +7 (499) 956-99-69
Моб.: +7 (903) 788-38-02
E-mail: sokolov-dn@ranepa.ru
www.ranepa.ru