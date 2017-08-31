РАНХиГС поможет Томской области повысить эффективность госуправления

МОСКВА, 31 августа /РАНХиГС/. 30 августа в администрации Томской области прошли переговоры ректора РАНХиГС Владимира Мау и проректора РАНХиГС, директора Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Ивана Федотова с врио губернатора региона Сергеем Жвачкиным.

Владимир Мау и Сергей Жвачкин обсудили развитие промышленного производства, научно-образовательного комплекса, инновационной сферы и других отраслей экономики Томской области. Во встрече также приняли участие заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов и ректор Национального исследовательского Томского государственного университета Эдуард Галажинский.

По итогам визита сторонами была достигнута договоренность о работе академии и Томской области над совместными проектами по продвижению региона в стратегию инновационно-технологического развития России.

"Томской области для попадания в стратегию главное - оставаться Томской областью. Это один из ведущих регионов России, постоянно генерирующий инновации. Главная задача, которую ставит перед нами руководство страны, - это повышение эффективности госуправления", - заявил в ходе встречи ректор РАНХиГС Владимир Мау.

По словам Владимира Мау, инвестиции сегодня идут не туда, где дешевая энергия и дешевый труд, а туда, где эффективное госуправление, которое гарантирует устойчивость и развитие бизнеса. "Если посмотреть на все технологические решения, в том числе создаваемые в томских вузах, можно увидеть, что экономическая модель, модель госуправления меняется. Требования, которые предъявляются к госчиновникам в условиях быстрых инвестиций, совсем другие", - отметил Владимир Мау. По его мнению, в Томской области созданы все условия для инновационного развития в рамках новой экономической модели и есть готовность адаптировать к ней региональную управленческую модель.

В свою очередь, врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин отметил, что тесное сотрудничество Президентской академии и Томской области продолжается уже более 10 лет. Так, примерами успешного взаимодействия РАНХиГС и региона являются проекты по созданию концепции "ИНО-Томск" и разработке стратегии особой экономической зоны "Томск". Тесное сотрудничество академии и Томской области сложилось и в обучении кадров. Представители региона прошли обучение в РАНХиГС по программе развития моногородов, а также по программе развития региональных инвестиционных команд. По словам Сергея Жвачкина, "эти программы существуют не только на бумаге, а реально помогают драйверам региональной экономики идти вперед, привлекать частные и государственные инвестиции в производство и социальную сферу".

"Вопрос [включения Томска в стратегию научно-технологического развития России] мы тоже разрабатываем совместно с академией. И я вижу еще много задач, которые мы в первом приближении сегодня уже обсудили", - сказал Сергей Жвачкин.

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