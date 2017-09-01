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В Еврейском музее стартует инновационный проект "История российского образования"

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1 сентября, 13:07 UTC+3

Контент экспозиции представлен с помощью разнообразных мультимедийных и интерактивных решений, которые позволяют познакомить школьников с большим объемом материала в увлекательной и динамичной форме

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© Пресс-служба Еврейского музея и центра толерантности

МОСКВА, 1 сентября 2017 г. /Пресс-служба Еврейского музея и центра толерантности/. Проект предназначен для ознакомления школьников с основными вехами возникновения и развития различных систем образования в России и охватывает период от Хазарского каганата до наших дней.

Комплекс видеофильмов, изображений и артефактов органично интегрирован в постоянную экспозицию музея. Контент экспозиции представлен с помощью разнообразных мультимедийных и интерактивных решений, которые позволяют познакомить школьников с большим объемом материала в увлекательной и динамичной форме.

"Мы стараемся заинтересовать детей наукой и привить им любовь к знаниям через те средства, которые им интересны: интерактивные технологии, гаджеты, виртуальная реальность, которые никогда не стоят на месте и постоянно развиваются, а мы стараемся использовать их во благо образования! Мы искренне рады, что "Просвещение", которому много лет доверяют, пожалуй, все родители российских школьников, является нашим партнером в новом проекте, и мы надеемся, что совместными усилиями нам удастся сделать прорыв в области современного образования детей и подростков!" - говорит генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода.

"Цифровые технологии стремительно меняют современное образование, - говорит Владимир Узун, президент управляющей компании "Просвещение". - Появляются новые профессии, связанные с цифровым миром и технологиями будущего. Но развитие гармоничной личности - это не только знания и умения, но и гражданско-патриотическая позиция, понимание и знание истории и культуры своей страны. Важным условием в таком воспитании являются музейные и выставочные культурно-образовательные комплексы. Заметное место в этом ряду занимает Еврейский музей и центр толерантности. В первый день нового учебного года в нем открывается замечательный проект "История образования в России". Уверен, что он вызовет большой интерес как у специалистов, так и у учителей, детей и их родителей".

Перед осмотром экспозиции каждому посетителю выдаются VR-очки (очки дополненной реальности). Прозрачные линзы очков представляют собой видеомониторы, способные воспроизводить изображения высокого разрешения, при этом очки не мешают пользователям перемещаться по музею. Мультимедийные очки также оснащены наушниками. На протяжении всего осмотра экспозиции рассказ экскурсовода сопровождается визуальным материалом на мониторах очков, которые управляются с помощью мастер-планшета. Объем материала в очках оптимально дозирован, чтобы не допустить чрезмерной нагрузки на глаза детей.

Каждый тематический блок экспозиции завершается видеопрограммой, посвященной периоду истории российского образования. Видеопрограммы, демонстрирующиеся на различных проекционных экранах музея, мультимедийных мониторах или в VR-очках, служат кульминационным завершением каждого тематического блока и подводят итог рассказу экскурсовода.

Каждый из тематических блоков расположен в зале музея, который наиболее близко и органично соприкасается с той или иной темой экспозиции "История российского образования", таким образом, некоторые материалы и артефакты постоянной экспозиции музея станут вспомогательными средствами в рассказе экскурсовода.

Контакты для СМИ:

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+7 495 645 05 50 доб. 230

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