Школу имени первого президента Абхазии Ардзинба открыли в День знаний в горном ауле КЧР

ЧЕРКЕССК, 1 сентября. /ТАСС/. Современный образовательный комплекс на 120 ученических мест и 40 мест для дошколят открылся в День знаний в ауле Кара-Паго Абазинского района Карачаево-Черкесии, ввод которого позволил перевести школьников на обучение в одну смену и 100% охватить дошкольным образованием детей. Новая школа по решению главы КЧР Рашида Темрезова будет носить имя первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

"Современная просторная школа. Благодарю всех, кто принимал участие в строительстве. Я с удовольствием поддержал решение педагогического коллектива и общественности Абазинского района, чтобы школа носила имя первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, внесшего огромный вклад в развитие своей страны", - сказал на открытии глава КЧР Рашид Темрезов.

Он отметил, что в последние годы руководство республики уделяет пристальное внимание развитию дошкольного и среднего образования, строительству культурных и социальных объектов. "В этом году в ауле Псыж Абазинского района состоится еще открытие Дома культуры. Много проектов реализуется и в других районах республики", - добавил Темрезов.

Вице-президент Абхазии Виталий Габния подчеркнул, что открытие новой школы, которая будет носить имя Владислава Ардзинба, знаковый день для Республики Абхазия. "Открытие школы - большое событие, поскольку лучшее что мы можем дать детям это качественные знания и хорошее образование, и с этим капиталом они всегда найдут свое место в жизни. Для народа Абхазии сегодня знаковый день поскольку школе дано имя Владислава Ардзинба, который является символом нашей новейшей истории, победы народа Абхазии. Спасибо главе КЧР Рашиду Темрезову, за то, что сдержал данное на вечере памяти Ардзинба слово и в абазинском ауле появилась школа имени первого президента Абхазии", - сказал Габния.

Образовательный комплекс площадью 2,9 тыс. кв. метров отвечают всем современным требованиям. Здесь созданы все условия для обучения и развития школьников и детей дошкольного возраста. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, отведены помещения для организации различных кружков. Оборудованы просторный спортивный зал и столовая. Строительство образовательного учреждения было начато после обращения в прямом эфире к главе КЧР местного жителя.

Старая школа аула Кара-Паго располагалась в здании 1928 года постройки. Все годы существования школы дети занимались в две смены. Детсада в ауле вообще раньше не было, и родители были вынуждены возить детей в дошкольные учреждения Черкесска и аула Псыж. С открытием нового комплекса все эти вопросы решены, охват дошкольным образованием в ауле составит 100%.

В республике до конца года планируется также ввод аналогичных образовательных комплексов в селе Холоднородниковское и ауле Псаучье-Дахи Прикубанского и Хабезского районов. В новых сельских школах этих населенных пунктов будет создано 260 и 264 места соответственно, а в детсадах при них по 75 мест в каждом. В сентябре в регионе запланирован ввод трех крупных детских садов на 700 мест. В Карачаево-Черкесии в 2017 году в первый класс пошли около 6 тыс. детей, по данным Минобрнауки республики, это примерно на уровне прошлого года.