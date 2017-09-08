Выставка "Окна в Россию. Шедевры семи поколений" откроется в сентябре в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сентября 2017 г. В Нижегородском государственном художественном музее 8 сентября 2017 года начала работу выставка "Окна в Россию. Шедевры семи поколений", в рамках которой представлены около 70 произведений из собрания Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства.

Проект "Окна в Россию. Шедевры семи поколений" приурочен к 70-летию компании "Ингосстрах". Партнеры серии выставок - Государственная Третьяковская галерея - главный государственный музей национального искусства, и Институт русского реалистического искусства - самый большой частный музей отечественной живописи. Семь выставок, в числе которых и мультимедийные проекты, являются логическим продолжением программы "Ингосстраха" по поддержке искусства и культуры страны.

Нижний Новгород стал третьим городом, в котором представлены выставки проекта: 19 июля начала работу выставка в Калининграде, 15 августа в Сочи состоялась презентация мультимедийного спектакля "Окна в Россию" по мотивам известных полотен. До конца текущего года выставки также пройдут в Екатеринбурге, Красноярске, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Москве. В рамках каждой выставки подготовлена образовательная программа, включающая лекции и мастер-классы.

"Мы очень рады представить жителям Нижнего Новгорода наш юбилейный проект "Окна в Россию. Шедевры семи поколений". Искусство - неотъемлемая часть истории нашей страны, на которую теперь благодаря этому проекту соотечественники могут взглянуть через призму произведений классиков русской художественной школы", - комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах" Михаил Волков.

"Окна в Россию" - это не просто партнерский проект передвижных выставок. Двигаясь по интереснейшему маршруту с запада на восток, экспозиции реализуются современно, креативно и уникально на каждой площадке. Речь идет не только о показе вещей из столичных музеев - государственного и частного - в региональных выставочных пространствах, но и о новом опыте. Мы делимся музейным ноу-хау и умением создавать выставки, которые предлагают новую интерпретацию отечественного искусства XX века", - говорит генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Для нас большая честь сотрудничать с Нижегородским государственным художественным музеем. Его великолепная коллекция известна не только в России, но и за рубежом. Мы будем счастливы представить в стенах этого замечательного музея полотна из собрания ИРРИ, и надеемся, что это партнерство станет залогом нашей долгой дружбы и плодотворного межмузейного обмена", - комментирует основатель Института русского реалистического искусства Алексей Ананьев.

"Нижегородский государственный художественный музей много лет успешно сотрудничает с компанией ”Ингосстрах”, которая не раз выступала в качестве основного партнера по страхованию масштабных выставочных проектов из ведущих музеев Москвы и Санкт-Петербурга. Мы будем рады вновь приветствовать у себя в залах Государственную Третьяковскую галерею, а также познакомить нижегородцев с уникальными полотнами кисти отечественных мастеров XX века из собрания Института русского реалистического искусства. НГХМ тоже примет участие, представив на выставке несколько работ из своих фондов", - говорит генеральный директор Нижегородского государственного художественного музея Роман Жукарин.

Нижегородцам представлены такие знаменитые работы из собрания Третьяковской галереи, как "Утро" Татьяны Яблонской, "На балконе" Александра Дейнеки, "Окно" Юрия Пименова, "В самолете" Александра Лабаса. Кроме того, посетители увидят произведения из собрания ИРРИ - полотна Сергея Герасимова, Георгия Нисского, Алексея Грицая, Виктора Попкова, братьев Алексея и Сергея Ткачевых, Георгия Савицкого и многих других. Среди экспонатов из коллекции ИРРИ - "Портрет артистки балета Усовой" художника Евгения Фролова, прозванного "нижегородским голландцем". В 1990-е и 2000-е годы художник создавал работы в духе классической академической традиции западноевропейской живописи. На этом портрете изображена Галина Усова - сестра жены художника. Фролов написал балерину у раскрытого окна, в котором можно рассмотреть городской пейзаж с идеализированной архитектурой. В этой параллели прослеживается влияние эпохи романтизма, когда природа и модель на картине существуют в гармонии друг с другом.

На время проведения выставки все предметы экспозиции обеспечены защитой в рамках комплексной программы "Ингосстраха", страховое покрытие предусматривает ответственность за все риски.

"Ингосстрах" много лет занимается страхованием предметов искусства, коллекционных ценностей и крупнейших музейных собраний. Компания оказывает поддержку в реализации проектов в области культуры как на федеральном, так и региональном уровнях. Компания является генеральным партнером и официальным страховщиком Института русского реалистического искусства (ИРРИ), а также на постоянной основе сотрудничает с Государственной Третьяковской галереей, обеспечивая страховой защитой музейные ценности.

Выставка в Нижнем Новгороде будет открыта для посещения с 8 сентября по 15 октября 2017 года по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 3. Время работы: понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье - с 11:00 до 18:00, четверг - с 12:00 до 20:00. Посещение выставки, лекций и мастер-классов бесплатное.

Государственная Третьяковская галерея - крупнейший музей национального искусства в России, один из самых посещаемых в стране. История Галереи восходит к 1856 году. В настоящее время более 180 000 экспонатов Галереи представляют всю панораму русского искусства XI-XXI веков. Основные цели Третьяковской галереи - исследовать, сохранять, представлять и популяризировать искусство России; формировать российскую культурную идентичность, привлекая внимание общества к той важной роли, которую играют в ней искусство в целом и коллекция в частности. Продолжать дело Павла Михайловича Третьякова, знакомя жителей страны с отечественным художественным наследием; делать жизнь людей лучше, открывая широкий доступ к шедеврам русского и мирового искусства. Телефон: +7 (495) 957-07-27; tretyakov@tretyakov.ru.

Институт русского реалистического искусства (ИРРИ) - частный проект, возрождающий общественные традиции российского меценатства. Музейно-выставочный комплекс ИРРИ открылся в декабре 2011 года. Собрание ИРРИ на сегодняшний день по праву считается одной из лучших коллекций живописи национальной реалистической школы ХХ века. Три этажа выставочного пространства общей площадью 4500 квадратных метров, представляют зрителям экспозицию почти 400 произведений русского и советского искусства. Институт занимает один из старинных корпусов бывшей Московской ситценабивной фабрики, расположенной в Замоскворечье напротив Новоспасского монастыря. После перепланировки и реставрации стен здания, построенного в конце XIX века, помещения музея были оснащены новейшими инженерными коммуникациями и специальным оборудованием, предназначенным для поддержания музейного режима. Телефон: +7 (495) 276-12-12; www.rusrealart.ru

Нижегородский государственный художественный музей является одним из старейших региональных музеев России. Собрание НГХМ насчитывает более 12 000 музейных предметов. Оно включает коллекции русского, западноевропейского и восточного искусства. Среди экспонатов музея находятся произведения, имеющие национальное и мировое значение. Наиболее полный и представительный раздел музейного собрания - коллекция русского искусства, охватывающая практически все виды изобразительного творчества (иконопись, живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство), а также все периоды развития национальной культуры, начиная от древнерусских памятников XIV-XVII вв., произведений отечественных художников XVIII - XX веков до работ современных мастеров.

Телефон: +7 (831) 439 13 73; www.artmuseumnn.ru.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.