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Проректор РАНХиГС избран председателем Совета AACSB International по Европе

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8 сентября, 16:14 UTC+3

Впервые председателем ассоциации стал представитель российского бизнес-образования

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 сентября /РАНХиГС/. Проректор РАНХиГС, директор Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Сергей Мясоедов избран председателем Совета AACSB International по Европе - одной из крупнейших и самых авторитетных ассоциаций школ бизнеса. Это историческое событие: впервые председателем ассоциации стал представитель российского бизнес-образования.

В число его обязанностей входит консультирование совета директоров AACSB и ключевого персонала по вопросам бизнес-образования в Европе; участие в регулярных встречах с European Affinity Group (EAG) для оценки потребностей, проблем и возможностей, предоставление результатов AACSB; помощь персоналу AACSB в планировании программ для европейских бизнес-школ; рекомендации по кандидатам для управляющих ролей AACSB.

В 2015 г. Сергей Мясоедов стал членом Международного консультативного совета AACSB International по Европе (The European Advisory Council, EAC) сроком на три года. Такой чести представитель российского бизнес-образования удостоился впервые в истории организации.

Сергей Мясоедов является президентом Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО) и президентом Национального аккредитационного совета по оценке качества делового образования (НАСДОБР). В 2003 г. ему было присвоено звание профессора. Он стал лауреатом премии Правительства РФ в области образования за 2011 г. и Заслуженным работником высшей школы Российской Федерации (2013). Награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2012). Сергей Мясоедов прошел программы повышения квалификации и переподготовки в Durham University Business School (Великобритания); Wharton School of the University of Pennsylvania (США) и Harvard Business School (США). С 1996 г. и по настоящее время является директором Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС.

AACSB International - крупнейшая и самая респектабельная в мире ассоциация школ бизнеса. Она существует с начала прошлого века и насчитывает около двух тысяч членов. У AACSB International имеются филиалы-представительства в 5 регионах мира, включая Европу. Аккредитация AACSB считается самой почетной и сложной в мире. Она возглавляет признанную во всем мире систему аккредитаций "Тройной короны" (AACSB, EFMD, AMBA). Аккредитация уделяет особое внимание формулированию ясной миссии бизнес-школы, ее целям и стратегическому развитию. Этим объясняется, что в отличие от других аккредитаций системы "Тройная корона" аккредитация AACSB International продолжается от 5 до 7 лет.

Контакты:

Дмитрий Соколов

руководитель пресс-службы РАНХиГС

Тел.: +7 (499) 956-99-69

Моб.: +7 (903) 788-38-02

E-mail: sokolov-dn@ranepa.ru

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