Российский павильон на ЭКСПО-2017 подводит итоги работы

АСТАНА, 11 сентября 2017. В Астане завершила работу Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017, которая проходила с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Основная тема выставки - "Энергия будущего". В выставке приняли участие 115 стран и 22 международные организации. ЭКСПО-2017 посетили более 3 860 000 человек.

Выставочный комплекс занял 174 га, из которых 25 га были отведены под павильоны стран и организаций. На территории расположены пресс-центр, конференц-центр, жилые дома, крытый город, гостиницы и торгово-развлекательные центры.

Ключевые итоги и достижения павильона России на ЭКСПО-2017:

золотая награда Международного бюро выставок;

более 800 000 посетителей, в том числе 500 официальных делегаций;

8 тематических недель;

более 150 деловых мероприятий;

организованный павильоном фестиваль культуры регионов России;

экспозиция - более 1000 кв. м;

более 13 000 журналистов из разных стран мира на площадке.

Российский павильон осмотрели почетные гости: президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, первые лица стран - участниц выставки, включая президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, многие главы международных организаций, крупнейших компаний мира.

Экспозиция

Российский павильон представлял собой наглядное отражение возможностей страны в обеспечении энергетической безопасности планеты. Главный слоган экспозиции "Россия - энергетический потенциал планеты" был полноценно раскрыт в тематике Русская Арктика. Именно этот уникальный природный регион является яркой демонстрацией неизведанного, нераскрытого потенциала страны.

Экспозиция рассказывала гостям о достижениях отечественной энергетики и энергетических идеях будущего в условиях Арктики. В павильоне был установлен мультимедийный стенд корпорации Росатом. Кроме того, свои передовые разработки представляли ПАО "НОВАТЭК", Национальный Томский исследовательский политехнический университет, холдинг "РОТЭК", Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б. Е. Веденеева, а также компания Hevel.

Однако центральным объектом экспозиции, привлекающим внимание гостей, стала ледяная глыба - часть айсберга, привезенная организаторами на ЭКСПО-2017, чтобы дать возможность каждому гостю прикоснуться к частичке Арктики.

Российское золото

Павильон России впервые с момента проведения первого мероприятия 1851 года в Лондоне получил почетную золотую медаль Международного бюро выставок в номинации "Дизайн выставки". Второе и третье место заняли павильоны Великобритании и Республики Кореи.

Награду из рук заместителя председателя правления АО "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017" Ербола Шормнова получил генеральный комиссар российского участия на ЭКСПО-2017, заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

На почетные награды претендовали 115 национальных павильонов и 22 павильона международных организаций, представивших современные технологические разработки в области альтернативных источников энергии.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров прокомментировал событие: "Это высокая оценка работы всей команды. Проект длился не один год, и мы рады, что наш труд и вклад павильона России в успех всей выставки ЭКСПО-2017 получил наивысшую награду. Мы благодарим всех наших партнеров, спонсоров, участников деловой программы за их поддержку. Российская Федерация - постоянный участник ЭКСПО с 1851 года, но никогда не принимала выставку у себя. Мы подали заявку на право проведения ЭКСПО-2025 в городе Екатеринбурге. Я уверен, что наше золото в Астане доказывает, что Россия - достойный организатор таких масштабных мероприятий".

Генеральный комиссар российского участия на ЭКСПО-2017, заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов отметил: "Мы не останавливаемся на достигнутом - уже подана заявка на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Благодаря развитой транспортной системе, город является оптимальным вариантом для организации международной выставки, в которой участвуют представители стран с разных континентов".

Деловая программа

Второй этаж павильона Российской Федерации, площадью 1000 кв.м., был отведен под бизнес-мероприятия. В рамках Биржи деловых контактов за время проведения ЭКСПО-2017, прошли более 150 деловых переговоров и встреч, были заключены международные соглашения, в том числе подписан меморандум о сотрудничестве между РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и АО "Разведка добыча "КазМунайГаз", который ляжет в основу активного взаимодействия между государствами в сфере геологоразведки и добычи.

В рамках тематической недели Санкт-Петербурга, проходившей с 9 по 14 августа, было подписано соглашение о сотрудничестве между Петербургом и Астаной на 2017-2021 гг., утвердившее программы торгово-экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного взаимодействия между городами.

8 сентября в рамках Национального дня России на ЭКСПО-2017 павильон России поддержал XI Евразийский форум KAZENERGY, на котором прошла программная сессия "Чистая" энергетика - вклад в будущее", организованная ассоциацией "Глобальная энергия", совместно с Kazenergy.

С приветственным словом на сессии выступил заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович: "ЭКСПО теперь знают во всем мире и надеюсь, что это поможет Астане превратиться со временем в один из ведущих финансовых центров. России тоже есть что показать: участие во всемирной выставке с 1851 года, грамотный, промышленный, а главное - интеллектуальный потенциал, который мы хотим использовать на благо людей нашей страны и всего мира. Мы рады, что наш павильон внес свой вклад в успех выставки и стал площадкой для гостей и профессионалов в сфере энергетики для дискуссии и контактов бизнеса.

Одним из ключевых приоритетов работы российского павильона стало развитие деловых контактов. В деловой зоне павильона в течение всей работы проходили b2b-встречи компаний из России, Казахстана и других стран, международных организаций. На выставку приезжали бизнес-делегации из Новосибирска, Мордовии, Омской области и Тулы, основной целью которых был поиск деловых контактов и новых рынков сбыта продукции.

Тематические недели

За период проведения выставки, прошла серия тематических недель.

12-18 июня - "Энергия человека - драйвер международной кооперации и технологического развития", организованная при поддержке Республики Татарстан.

12-23 июля - Неделя атомной энергетики, организованная госкорпорацией "Росатом", в рамках которой прошли лекции, показы документальных фильмов, семинары, панельная сессия "Безуглеродная энергия - энергия будущего" и деловые переговоры на Бирже деловых контактов.

24-30 июля - Неделя Челябинской области, в ходе которой состоялись круглые столы, конференции и форум "Передовой опыт: создание энергетических сетей, лучшие региональные практики".

9-14 августа - Неделя Санкт-Петербурга. Для представителей бизнеса из разных стран прошла серия деловых мероприятий: "Энергия событий. Туристский потенциал событийных мероприятий: лучшие практики", "Энергия инноваций: промышленный и инновационный потенциал Санкт-Петербурга и Республики Казахстан, перспективы развития сотрудничества регионов", а также биржа деловых контактов.

22-24 августа - Неделя Свердловской области. В российском павильоне прошла панельная дискуссия "Эффективная энергетика по-уральски", а заместитель губернатора Свердловской области презентовал заявку РФ на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

24 августа в павильоне России состоялась конференция "Современные технологии для "умных" мегаполисов", организованная правительством г. Москва.

29 августа - 3 сентября - неделя ПАО "Россети", в рамках которой состоялась серия деловых мероприятий, объединенных темой "Энергосети будущего".

С 4 по 10 сентября прошла заключительная тематическая неделя "Транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам: новые технологии, международное сотрудничество", организованная при партнерстве двух крупных государственных корпораций - ПАО "Транснефть" и ПАО "ГМК "Норильский никель".

Культурная программа

Ключевым мероприятием культурной программы Российской Федерации на ЭКСПО-2017 стал Фестиваль культуры регионов, в котором принимали участие ведущие творческие коллективы Самарской, Омской, Ульяновской, Челябинской, Свердловской областей, Алтайского края, Республики Татарстан, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Кульминационным мероприятием фестиваля стало празднование Национального дня России на ЭКСПО 8 сентября, завершившееся масштабным гала-концертом.

Отдельное внимание на ЭКСПО-2017 было уделено проектам в рамках Года экологии в России: состоялся показ театра экологической моды, а также празднование Международного дня тигра, организованного при поддержке фонда "Амурский тигр".

Национальный день

8 сентября на территории выставочного комплекса ЭКСПО-2017 прошло масштабное празднование Национального дня Российской Федерации, в программе которого были культурные и деловые мероприятия. Национальный день начался с программной сессии "Чистая" энергетика - вклад в будущее".

Перед гостями праздника с приветственными словами выступили заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович и первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Аскар Мамин.

Организаторы Национального дня уделили особое внимание культурной программе. Перед посетителями выставочного комплекса выступили Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной вместе с участницей проекта Голос-дети Алиной Домрачевой, Государственный молодежный ансамбль песни и танца "Алтай", коллектив CoffeeTimeBand, группа "Бурановские бабушки", а также творческие коллективы из разных уголков страны.

Самым масштабным событием в рамках Национального дня стал национальный парад - представители павильона, волонтеры с флагами регионов и гости мероприятия, в сопровождении духового оркестра, совершили шествие от сцены до атриума павильона.

СМИ

Во время проведения международной специализированной ЭКСПО-2017 павильон Российской Федерации посетили более 13 000 представителей СМИ из разных государств, а также пресс-служб стран-участниц. Ежедневно в электронных и печатных средствах массовой информации публиковались от 20 до 50 статей и новостных сюжетов об ЭКСПО.

События выставки освещали ведущие российские издания - ИА "ТАСС", "РИА Новости", "Kremlin Press", "Вести.RU", а также федеральные телеканалы.

Контакты для СМИ:

Юлия Остроухова Директор по маркетинговым коммуникациям и PR ostroukhova@formika.ru Полина Чаркина Менеджер по маркетинговым коммуникациям и PR +7 705 2379003; charkina@formika.ru