В Санкт-Петербурге пройдет первый Международный рыбопромышленный форум

МОСКВА, 11 сентября /Росконгресс/. 14 сентября в Санкт-Петербурге начнет работу первый Международный рыбопромышленный форум (МРФ), который станет коммуникационной площадкой для представителей органов власти и бизнес-сообщества ведущих рыболовных стран.

Россия выступит принимающей стороной для профессионалов мировой рыбной индустрии и смежных отраслей экономики. На мероприятии встретятся представители отраслевого сообщества со всей России. Особый интерес к форуму проявили международные участники. В рамках деловой программы МРФ вступят в диалог вице-премьер - министр рыболовства Фарерских островов Хейни Хойдал, министр рыбного хозяйства Королевства Норвегия Пер Сандберг, министр сельского хозяйства, развития сельских районов и окружающей среды Республики Кипр Никос Куялис, руководитель государственного субсекретариата по рыболовству и аквакультуре Республики Чили Пабло Берасалусе Матурана, министр рыбного хозяйства Республики Гвинея-Бисау Орланду Мендеш Виегаш, министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Королевства Камбоджа Венг Сакхон.

Свое участие также подтвердили руководители и представители отраслевых ведомств Австралии, США, Китая, Японии, Намибии, Казахстана, Ирана. Ожидаются делегации Марокко, Сенегала, ЮАР, Мавритании, Аргентины, Республики Корея, Исландии и Италии.

В рамках деловой программы форума спикеры поднимут основные вопросы развития рыбного хозяйства, волнующие мировое сообщество. Особое внимание буден уделено теме обеспечения продовольственной безопасности и сохранения биоразнообразия Мирового океана в условиях роста потребления и конкуренции за природные ресурсы.

Ключевыми событиями деловой программы станут пленарное заседание "Глобальный взгляд на рыболовство в Мировом океане: сотрудничество или конкуренция?" и конференция "Новая стратегия развития российской рыбной индустрии" с участием заместителя председателя правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича, министра сельского хозяйства Российской Федерации Александра Ткачева, заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации - руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова.

"Речь идет не только о демонстрации достижений, где нам безусловно есть, что показать и что посмотреть, а именно о коммуникационной площадке, на которой встретятся представители мировых рыболовных держав - органов государственной власти, бизнеса и отраслевых объединений", - отметил концепцию форума руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Деловая программа форума также включает семь панельных сессий. Эксперты обсудят угрозы для состояния водных биоресурсов, тенденции, риски и возможности в условиях глобализации рыбной индустрии, будущее рыбопромыслового флота.

Как заявил на анонсирующей пресс-конференции президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, участие в форуме уже подтвердили семь стран из первой десятки рыболовных держав мира и столько же - по аквакультуре. На форум приедут представители руководства продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Всемирного фонда дикой природы, лидеры нескольких крупнейших международных ассоциаций.

"В сентябре в Санкт-Петербург приедут делегации, которые представляют страны, обеспечивающие половину мирового вылова водных биоресурсов и две трети мирового объема производства продукции аквакультуры", - подчеркнул президент ВАРПЭ.

В выставке примут участие российские и международные компании, которые представят свою продукцию, передовые технологии и оборудование для рыбной промышленности.

Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий - ключевое отраслевое мероприятие в России, которое объединит лидеров индустрии, представителей государственных органов власти и широкую общественность. Выставочная и конгрессная программы Международного рыбопромышленного форума продлятся с 14 по 16 сентября. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге на площадке выставочного центра "Ленэкспо".

На официальном сайте форума в разделе "СМИ" продолжается аккредитация для представителей прессы. Более подробно ознакомиться с деловой программой, правилами аккредитации и работы представителей средств массовой информации на мероприятии можно на сайте www.fishexpoforum.com.

Контактная информация для представителей СМИ:

Дирекция по работе со СМИ Фонда "Росконгресс"

Тел.: +7 (812) 406 7709

Email: media@roscongress.org

Справочная информация

Организатор: Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) осуществляет регулирование в сфере добычи, сохранения и воспроизводства водных биоресурсов.

В зоне ответственности ведомства - организация промышленного рыболовства в морских и пресноводных объектах, научное обеспечение промысла, пополнение рыбных запасов, развитие аквакультуры (товарного рыбоводства), надзор за безопасностью плавания судов рыбопромыслового флота и выполнением аварийно-спасательных работ в районах промысла, а также в сфере производственной деятельности на судах и в морских портах.

В задачи Росрыболовства входит обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса, который вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны и является драйвером роста экономики прибрежных регионов.

На долю Российской Федерации приходится более 4,5% мировой добычи рыбы, это стабильно пятое-шестое место в мире. В 2016 году российскими рыбаками достигнут рекордный показатель вылова за последние 20 лет: освоено около 4,8 млн тонн водных биоресурсов, что почти на 6% выше уровня 2015 года. Оборот организаций отрасли составил 290,9 млрд рублей, что в действующих ценах на 11,1% больше, чем в 2015 году.

При информационной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Фонд "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.