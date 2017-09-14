Промсвязьбанк вновь стал лучшим банком в России в сфере cash management

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Международный финансовый журнал Euromoney объявил результаты ежегодного исследования мирового рынка cash management 2017. Промсвязьбанк вошел в ТОП-10 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы в сфере cash management и вновь признан лучшим банком в России. В Западной Европе первое место удержал Deutsche Bank, в странах Центральной и Восточной Европы - Citi, в Азии - Bank of China.
"В рейтинге крупнейших банков Центральной и Восточной Европы в сфере cash management мы переместились вверх сразу на пять строчек рейтинга и вошли в ТОП-10, второй год подряд становимся лучшими в России, - комментирует руководитель корпоративного блока Промсвязьбанка Евгений Козеренко. - Это результат колоссальной работы в направлении транзакционного бизнеса. В 2017 году мы запустили для корпоративных клиентов инновационные системы управления финансами корпорации, которые практически не имеют аналогов на российском рынке, внедрили сервисы Host-to-Host, будем расширять функционал этих систем".
В анкетировании Euromoney приняли участие 30 тысяч крупных компаний различных отраслей и международных финансовых институтов. Респондентами исследования Euromoney стали казначеи и финансовые директора крупных компаний из разных стран мира. Бизнесмены отвечали на вопросы издания об управлении денежными активами, которые предоставляют им банки-партнеры, о том, с какими банками они сотрудничают на глобальном уровне и в отдельных регионах, оценивали уровень их сервиса. Результаты исследования будут опубликованы в октябрьском номере журнала Euromoney.