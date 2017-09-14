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Объявлены финалисты 11-й премии Кандинского 2017

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14 сентября, 14:39 UTC+3

Жюри отобрало по три участника в каждой номинации

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© Оргкомитет Премии Кандинского

МОСКВА, 14 сентября 2017 г. /Оргкомитет Премии Кандинского/. Финалистами 11-й премии Кандинского стали девять участников конкурса. В каждой номинации - "Проект года", "Молодой художник. Проект года" и "Научная работа. История и теория современного искусства" - определены по три финалиста.

Шорт-лист 11-й премии Кандинского (списки составлены в алфавитном порядке):

"Проект года"

  1. Группировка ЗИП. Остановка "ДК ЗИП"
  2. Полина Канис. Бассейн
  3. Ирина Корина. Хвост виляет кометой

"Молодой художник. Проект года"

  1. Аслан Гайсумов. Номера
  2. Саша Пирогова. MONO
  3. Данила Ткаченко. Опытное поле

"Научная работа. История и теория современного искусства"

  1. Алексей Бобриков. "Русская идея на сувенирном прилавке" и другие эссе о (пост)советском искусстве. Рукопись. СПб, 2017
  2. Александр Боровский. Как-то раз Зевксис с Паррасием... Современное искусство: практические наблюдения. М.: Центрполиграф, 2017
  3. Оттепель (коллектив авторов). Ответственный редактор: Т.Л. Карпова. Научные редакторы: К.А. Светляков, Ф.М. Балаховская. Составители: А.С. Курляндцева, Ю.В. Воротынцева. М.: ГТГ, 2017

Финалисты отобраны международным жюри (в номинациях "Проект года", "Молодой художник. Проект года") и жюри (в номинации "Научная работа. История и теория современного искусства") из 30 номинантов, которые были представлены 15 художественными проектами в номинации "Проект года", 10 художественными проектами - в номинации "Молодой художник. Проект года" и пятью научно-исследовательскими работами - в номинации "Научная работа. История и теория современного искусства".

Статус финалистов согласно регламенту премии Кандинского в каждой номинации приобретают по три автора, художественные произведения или научные работы которых набрали наивысший рейтинг по результатам голосования. Подсчет голосов был произведен 13 сентября 2017 года. Контроль соответствия процедур проведения голосования регламенту премии Кандинского в день подсчета голосов осуществляла компания EY. Составы жюри 11-й премии Кандинского представлены на сайте премии.

Победители премии  станут известны в декабре 2017 года. Финальные голосования международного жюри и жюри научной номинации проходят не ранее чем за два часа до момента объявления лауреатов. 

Международный культурный фонд BREUS Foundation - институция, миссией которой является поддержка и продвижение российского современного искусства в России и за рубежом.

Премия Кандинского - независимая российская премия в области современного искусства, учрежденная фондом в 2007 году. Премия Кандинского находится в постоянном развитии, сохраняя основную миссию - развитие российского современного искусства, выявление новых интересных проектов и художников, определение основных тенденций художественного процесса, влияние на его культурно-эстетическое содержание, вовлечение в него новых действующих лиц, укрепление позиций на мировой сцене. Одним из основных принципов, заложенных в идею премии, стала "международность" жюри.

Одной из отличительных черт премии является возможность самовыдвижения соискателей. Наряду с членами жюри и экспертных советов премии, музеями, галереями и другими институциями подать заявку на участие в конкурсе может сам художник/исследователь современного искусства. Такая возможность делает процесс подачи заявок максимально демократичным.

За годы существования на участие в премии Кандинского было подано 3995 заявок из десятков городов России, проведено более 60 мероприятий - церемоний, выставок, лекций, перформансов, круглых столов и др., призы получил 31 победитель. Победителями премии в главной номинации "Проект года" становились: Анатолий Осмоловский (2007), Алексей Беляев-Гинтовт (2008), Вадим Захаров (2009), Александр Бродский (2010), Юрий Альберт (2011), АЕС+Ф (2012), Гриша Брускин (2012), Ирина Нахова (2013), Павел Пепперштейн (2014), Андрей Филиппов (2015), Андрей Кузькин (2016).

В 2007-2011 годах премия вручалась в номинациях "Проект года", "Молодой художник. Проект года" и "Медиа-арт. Проект года". В 2012 году номинация "Медиа-арт. Проект года" была упразднена. В 2014 году в конкурс была введена номинация "Научная работа. История и теория современного искусства".

С 2015 года церемония награждения победителей премии изменила свой формат, став более академичной. Организаторы ежегодно обновляют правила премии, сохраняя главную цель - квалифицированный экспертный отбор номинантов, финалистов и победителей.

Издательская программа BREUS Publishing, стартовавшая в 2013 году, входит в число ведущих проектов фонда, специализируется на издании монографий о современных художниках России, книг по истории и теории российского современного искусства.

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