"Нацимбио" стала генеральным партнером конференции "БИОТЕХМЕД-2017"

Входящая в госкорпорацию Ростех "Национальная иммунобиологическая компания" стала генеральным партнером второй ежегодной конференции по биомедицинским технологиям "БИОТЕХМЕД-2017". На конференции "Нацимбио" представляет разработки дочерних компаний, ключевые продукты и новые проекты. Также компания планирует подписать ряд соглашений о сотрудничестве с ведущими мировыми фармкомпаниями.

На выставочном стенде конференции "Нацимбио" демонстрирует ключевые проекты холдинга, направленные на повышение доступности терапевтических и профилактических препаратов. Проект "Киров Плазма" развивает в России отечественное производство препаратов крови на базе завода в Кирове. Планируется, что после запуска производства предприятие сможет полностью обеспечить потребности российского рынка в альбумине, иммуноглобулине, факторах свертывания VIII и IX, жизненно необходимых для больных гемофилией. Совместный проект с инвестором из ОАЭ Ishvan Pharmaceuticals Ltd - "Фарм Эйд Лтд" - работает над локализацией в стране производства инновационных вакцин, российские аналоги которых не представлены на рынке.

"Невозможно переоценить значение возможностей, которые открывают биотехнологические разработки в вопросах улучшения жизни человека в различных областях, особенно заметно их влияние в фармацевтической отрасли и медицине. Во всем мире компании, занимающиеся развитием биотехнологий, привлекают инвестиции на разработки инновационных продуктов. Именно поэтому сложно переоценить важность проведения конференции "БИОТЕХМЕД" для отрасли и в целом для российского здравоохранения", - прокомментировал генеральный директор "Нацимбио" Андрей Загорский.

На площадке конференции холдинг также подпишет ряд соглашений с мировыми фармацевтическими производителями и примет участие в обсуждениях в рамках круглых столов, посвященных актуальным вопросам современного здравоохранения: программе борьбы с антибиотикорезистентностью и перспективам расширения Национального календаря профилактических прививок в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Конференция "Биотехмед" - площадка федерального уровня, позволяющая создать диалог между бизнесом и властью, разработать комплексные подходы для решения актуальных вопросов отрасли. Ее целью является формирование интереса у участников рынка по обеспечению перехода к медицине нового технологического уклада.

В этом году в работе конференции примут участие более 1500 специалистов – врачи, эксперты, представители крупнейших российских и зарубежных компаний. Партнерами конференции выступают Госкорпорация Ростех, "Национальная иммунобиологическая компания", "Швабе", НЦИ, "ПОЗиС", "Фармасинтез", Фонд "Сколково", "МЕРК", "БИОКАД", "Биотехнологии будущего", Электрон, Onetrack, АПМИ ОПК и НПО Конверсия.