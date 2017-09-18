Объявлены лауреаты ХI Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября 2017 года /Пресс-служба XI Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой/. 17 сентября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича завершился ХI Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой. Лауреатом первой премии (500 000 рублей) стал грузинский бас, солист Большого театра Годердзи Джанелидзе. Вторую премию (350 000 рублей) разделили монгольский баритон, солист Монгольского театра оперы и балета Анхбояр Энхболд и российский тенор Шота Чибиров. Последний также удостоен специальной премии "За лучшее исполнение произведения С.В. Рахманинова", учрежденной Тамбовским областным государственным учреждением культуры "Музей-усадьба Рахманинова". Третьи премии (250 000 рублей) завоевали два сопрано - Диляра Идрисова из Уфы и Анастасия Донец из Санкт-Петербурга.

Певцы были награждены специальными премиями: Ханна Бредбери из Великобритании - за лучшее исполнение немецкой Lied; Диляра Идрисова - сольным концертом в Малом зале Московской Государственной консерватории им. П.И.Чайковского; Годердзи Джанелидзе - участием в Международном фестивале Ю.Темирканова "Музыкальная коллекция"; Эльмира Караханова - концертом в Прокофьевском зале Всероссийского музыкального объединения музыкальной культуры им. Глинки; Джульетта Алексанян из Армении - концертом в Мемориальной усадьбе имени Ф.И.Шаляпина и премией "Чистый голос" от компании "Буарон"; Олег Бударацкий из Екатеринбурга - выступлением в спектакле Московского театра "Новая опера" им. Е.В. Колобова; Александрина Стоянова-Андреева из Болгарии и Сюй Минхун из Китая - правом стажировки в Академии молодых оперных певцов Мариинского театра; Ольга Маслова из Воронежа - "Интонация" от Санкт-Петербургского Дома музыки.

Контртенор из Санкт-Петербурга Юрий Юшкевич удостоен сразу нескольких призов: зрительских симпатий, "Лучшему тенору конкурса", учрежденного Московским музыкальным театром Геликон-опера под руководством Дмитрия Бертмана, призами от Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Студии звукозаписи Sound Factory и издательства "Вита Нова". Петербуржец Сергей Кайдалов стал лучшим баритоном конкурса (приз от Международного фонда "Серж Меценат") и получил призы от журнала "Опера +" за лучшее исполнение произведения Дж. Верди и от Итальянского радио.

Специальная премия от Культурного центра Елены Образцовой "Дебют" вручена Любови Медведевой из Ямало-Ненецкого автономного округа, от Благотворительного фонда Елены Образцовой - Цветане Омельчук из Москвы. Лучшим концертмейстером конкурса стал Василий Попов.

Конкурс организован Культурным центром Елены Образцовой и Благотворительным фондом Елены Образцовой при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Контактная информация:

Динара Булатова, руководитель пресс-службы ХI Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой

Тел.: +7 911 842 5656

dinara.bulatova@mail.ru