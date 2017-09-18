Промсвязьбанк вошел в ТОП-5 банков по размеру портфеля кредитов МСБ

Уэйн Руни лишен водительских прав на два годаСпорт 18 сентября, 13:19
Женщина-судья боя Альвареса и Головкина вернется к работе после паузыСпорт 18 сентября, 13:15
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздниковОбщество 18 сентября, 13:13
Похолодание и дожди: ливни на Сахалине, туман в Санкт-Петербурге и холодный фронт в СибириВ стране 18 сентября, 13:04
Дегтярев: не стоит обращать внимания на попытки отстранить сборную Россию от ОИ-2018Спорт 18 сентября, 13:03
Греф: слабый рубль стимулирует развитие малого бизнесаЭкономика и бизнес 18 сентября, 13:00
Число антидопинговых организаций, призывающих отстранить Россию от ОИ-2018, достигло 28Спорт 18 сентября, 12:56
РУСАДА готово сотрудничать с организаторами всех российских марафоновСпорт 18 сентября, 12:50
На учениях в Белоруссии ведут оборонительные бои и уничтожают условных диверсантовАрмия и ОПК 18 сентября, 12:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Согласно предварительным итогам исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за I полугодие 2017 года, Промсвязьбанк занял пятое место по размеру портфеля кредитов МСБ. Рейтинг подготовлен рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Всего в исследовании приняли участие 44 банка, активно работающих с субъектами МСБ.
Объем кредитов, выданных Промсвязьбанком предприятиям МСБ в первом полугодии 2017 года, составил 40 789 млн рублей, увеличившись на 39,1% за год на отчетную дату. Эксперт РА подчеркивает, что помимо лидера рынка положительную динамику портфелей среди ТОП-10 показали только два банка, один из них - Промсвязьбанк, переместившийся в рейтинге сразу на 5 строчку.
"МСБ - одно из приоритетных бизнес-направлений Промсвязьбанка, и мы намерены усилить свое присутствие на рынке в этом сегменте. Мы постоянно совершенствуем свою продуктовую линейку таким образом, чтобы максимально помочь бизнесу. Активно внедряем новые технологии и онлайн-сервисы, позволяющие оперативно решать ежедневные задачи наших клиентов", - прокомментировал Александр Чернощекин, старший вице-президент - руководитель блока "Средний и малый бизнес" Промсвязьбанка.
С результатами исследования можно ознакомиться по ссылке.