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Российский препарат для лечения гемофилии снизит зависимость страны от импортных лекарств

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18 сентября, 16:12 UTC+3

Препарат компании "ГЕНЕРИУМ" включен в перечень программы "7 высокозатратных нозологий"

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© АО «ГЕНЕРИУМ»

По решению Комиссии Минздрава РФ по формированию перечней лекарственных препаратов, заседание которой состоялось 31 августа 2017 года, лекарственный препарат для лечения гемофилии В компании "ГЕНЕРИУМ" был включен в перечень программы "7 высокозатратных нозологий".

Включение стало возможным благодаря совместным усилиям губернатора Владимирской области, Минпромторга РФ, Минздрава РФ, а также письменному поручению президента РФ Владимира Путина от 2014 года, которое касалось доступности российскому здравоохранению отечественных инновационных препаратов для лечения гемофилии.

Инициативу по включению первого рекомбинантного фактора свертывания крови IX отечественного производства в перечень поддержало Всероссийское общество гемофилии (ВОГ). 

"Мы выражаем удовлетворение по поводу решения комиссии о включении нонакога альфа в перечень семи нозологий", - отметил президент ВОГ Ю.А. Жулёв. - Это решение повысит импортонезависимость страны от препаратов, произведенных за рубежом, и даст более широкий выбор врачам и пациентам".

"Мы проделали большой путь, который позволит обеспечить отечественными препаратами больных гемофилией в России, - подчеркнул генеральный директор АО "ГЕНЕРИУМ" Д.А. Кудлай. - С появлением "ГЕНЕРИУМА" Россия стала страной, которая обладает технологиями производства всех рекомбинантных факторов свертывания крови".

Доступность первого отечественного рекомбинантного фактора свертывания крови IX позволит обеспечить пациентов Российской Федерации, страдающих гемофилией В, современным лекарственным средством, обеспечив длительный и бесперебойный прием препарата.

Факторы свертывания крови компании "ГЕНЕРИУМ" создавались в рамках государственной программы "Фарма-2020" и входят в утвержденный правительством РФ перечень стратегически значимых лекарственных препаратов. 

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