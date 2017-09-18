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Павильон России на ЭКСПО-2017 подарил Казахстану фигуры тигров "Гжель" и "Адыгея"

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18 сентября, 18:31 UTC+3

Натурные фигуры животных стали одними из самых популярных экспонатов российского павильона

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© Пресс-центр ЭКСПО 2017

Астана, 18.09.2017. Павильон России, завоевавший на ЭКСПО-2017 золотую награду Международного бюро выставок, принял решение подарить жителям и гостям Астаны и Шымкента одни из самых популярных экспонатов Павильона – натурные фигуры тигров, оформленных росписью "Гжель» и «Адыгея".

За период проведения Выставки с 10 июня по 10 сентября 2017 года более 800 000 посетителей смогли увидеть тигров, многие делали с ними снимки, включая почетных гостей Павильона.

"В виду большого успеха и повышенного внимания гостей Выставки к нашим тиграм, мы решили выступить с такой инициативой и предложили организации «Центр Амурский тигр», предоставившей фигуры нашему Павильону, поддержать нас, - комментирует событие Директор Павильона Российской Федерации Юлия Лопарева. И они с радостью согласились. Теперь возможность сделать селфи у красивых тигров будет у многих других людей, которые не смогли попасть на ЭКСПО-2017".

Как сообщили представители АО Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017", одного из тигров разместят в музее в здании павильона Казахстана "Нур-Алем", а другой уедет в "Шымкентский государственный зоологический парк".

Тигры стали частью тематического трека Павильона России на ЭКСПО-2017, посвященного Году экологии в России. Тема раскрывалась в том числе и зоной интерактивных мультимедийных экспонатов. Ее целью было рассказать посетителям об амурском тигре - самом крупном и самом северном подвиде тигра на Земле, одном из символов природы России, а также представить результаты российской программы сохранения тигра.

Аттракцион виртуальной реальности "Встреча с тигром" привлек внимание и Президента России Владимира Путина.  

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