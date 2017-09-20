Гала-вечер "Друзья Русфонда" в помощь детям, больным раком, пройдет 6 октября

МОСКВА, 20 сентября 2017 г. /Русфонд/. 500 благотворителей соберутся 6 октября в деловом центре Amber Plaza в Москве на первом гала-вечере Русфонда, чтобы помочь детям, больным раком. Праздник посвящается 21-й годовщине Русфонда и пройдет в поддержку Национального регистра доноров костного мозга.

Ведущие вечера - телеведущая, фотомодель Оксана Федорова и шоумен, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. На вечере выступят участники телевизионного проекта "Голос" на "Первом канале", в частности, победительница последнего сезона Дарья Антонюк. Гостей также ждут сюрпризы от организаторов. В рамках гала-вечера пройдет аукцион и лотерея.

Среди гостей Русфонд.Gala: руководители федеральных СМИ, директора российских клиник и компаний-жертвователей, частные филантропы, главы благотворительных фондов и представители государственной власти.

На гала-вечере состоится вручение грамот и медалей жертвователям.

Чтобы принять участие в гала-вечере "Друзья Русфонда", нужно зайти на сайт www.gala-night.ru и сделать пожертвование. Доступны индивидуальные и корпоративные пакеты участников.

Все собранные средства пойдут на лечение детей, больных раком. Затраты на организацию мероприятия несут партнеры и спонсоры Русфонда.

За 21 год миллионы россиян и зарубежных соотечественников пожертвовали Русфонду более 10 млрд руб. Теперь в фонде решили впервые провести масштабное мероприятие, причем для сбора пожертвований не конкретному человеку, но всей стране - на развитие Национального регистра доноров костного мозга.

Во всем мире доноры спасают жизни людей, больных раком крови. Русфонд разработал и внедряет программу ускорения строительства Национального регистра, с тем чтобы ежегодно он прирастал на 50 тыс. потенциальных доноров.