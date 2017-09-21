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В Госдуме открылась выставка, посвященная Ростовской области

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21 сентября, 12:58 UTC+3

По словам губернатора региона, название экспозиции "Ростовская область - сердце юга России" отображает не только ее центральное положение, но и то, что люди на Дону всем сердцем любят свою родину

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Экспозиция "Ростовская область - сердце юга России" открылась в Государственной Думе Федерального Собрания в рамках Дней Ростовской области в парламенте РФ, которые проходят с 18 по 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Ростовская область - это одна из ведущих региональных экономик России, она входит в число крупных индустриальных регионов страны. По объему валового регионального продукта она также среди лидеров. При этом свою стратегическую задачу мы видим в наращивании экономического потенциала региона", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев на открытии выставки.

Глава региона отметил, что название экспозиции отображает не только центральное положение донского региона на юге страны. "Оно еще и о том, что люди на Дону всем сердцем любят свою родину и готовы добросовестно и результативно трудиться на ее благо", - заявил Голубев.

В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что, если кто-то хочет понять, как должна комплексно развиваться область, тот обязательно должен побывать в Ростовской области. "Меня всегда там поражало удивительное сочетание очень мощной промышленности и разбега наших полей. Что такое собранные на Дону 12,3 млн тонн зерна? Это по три тонны на жителя. Если страна производит по тонне зерна и тонне нефти на человека, она считается очень богатой", - сказал он.

Также в дни Ростовской области в Госдуме члены делегации Ростовской области примут участие в заседаниях комитетов нижней палаты парламента РФ.

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