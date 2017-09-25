Первые лица ведущих энергетических компаний обсудят будущее мирового газового рынка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября 2017 г. /Оргкомитет форума/. Более 4500 делегатов из 40 стран примут участие в работе VII Петербургского международного газового форума, который пройдет с 3 по 6 октября в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Центральным событием станет пленарное заседание "Роль российского газового комплекса в мировом энергетическом балансе" с участием председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, генерального директора, члена правления Uniper SE Клауса Шефера, председателя правления OMV AG Райнера Зеле, исполнительного директора по газовому бизнесу и новым источникам энергии, члена исполнительного комитета Royal Dutch Shell Маартена Ветселаара, руководителя консультационной компании Lambert Energy Филиппа Ламберта. Специалисты обсудят развитие газовой отрасли России, энергетическую безопасность и перспективы развития СПГ, внедрение новых технологий и инновационных производств, а также дадут оценку рынку российского газа в рамках мирового энергетического комплекса.

Форум активно развивает международное направление. На текущий момент Европейская ассоциация газовых компаний (Eurogas), Ассоциация европейского бизнеса (AEB), Национальный газомоторный консорциум Италии (NGV Italy), Комитет по НИОКР и инновациям Международного газового союза (IGU), ведущие зарубежные организаторы выставок и конференций FCE Group srl. (Италия) и Pegasus Consultancy Pvt. Ltd. (Пакистан) подтвердили свою готовность к сотрудничеству в рамках конгрессной и выставочной программ. Приедут делегации из Азербайджана, Болгарии, Боливии, Венгрии, Венесуэлы, Туркменистана, Италии, Австрии.

Важной частью форума станет молодежный день, который пройдет при поддержке Международного делового конгресса и соберет талантливых студентов из 30 стран мира. Молодежный день - крупная информационная и дискуссионная площадка, где влиятельные эксперты, молодые лидеры крупнейших международных энергетических компаний, и представители академического сообщества собираются для обсуждения новых векторов развития газовой отрасли и карьерных возможностей будущих специалистов.

Подробная программа форума: http://gas-forum.ru/kongressnaya-programma

Участники ПМГФ-2017 продемонстрируют новинки международного нефтегазового рынка

С 3 по 6 октября ведущие нефтегазовые и энергетические компании примут участие в экспозиции VII Петербургского международного газового форума.

Обширная выставочная экспозиция включает три международных отраслевых выставки: "InGAS Stream - Инновации в газовой отрасли", "Газомоторное топливо" и "РОС-ГАЗ-ЭКСПО", где будут представлены новейшие разработки и перспективные проекты всей технологической цепи газовой отрасли. Российские технологии продемонстрирует специализированная экспозиция "Импортозамещение в газовой отрасли". Среди экспонентов ПМГФ-2017 такие крупнейшие отраслевые компании, как "Газпром", OMV AG, Uniper SE, Air Liquide, РОСНАНО, "ТМК", Группа ГМС, Группа ЧТПЗ, "СтройТрансНефтеГаз", "Газпром автоматизация" и другие.

Более подробная информация о выставках: http://gas-forum.ru/vystavochnaya-programma

Российские производители представят свои достижения в "Экспофоруме"

В рамках ПМГФ-2017 пройдет II ежегодная выставка "Импортозамещение в газовой отрасли". Основная тематическая направленность проекта - оборудование и передовые технологические решения для заводов СПГ.

Специализированная экспозиция "Импортозамещение в газовой отрасли" будет представлена следующими разделами: система хранения СПГ, система отгрузки СПГ, насосно-компрессорное оборудование, ёмкостное, колонное и теплообменное оборудование, запорно-регулирующая арматура, трубная продукция, автоматизация, метрология и связь, химическая продукция. Новинки отрасли представят российские компании: "РЭПХ", "Криогенмаш", "Салаватнефтемаш", Группа ГМС, "Метран", "ТМК", "Салаватский катализаторный завод" и другие.

Для участников и гостей ПМГФ-2017 запланирована обширная культурная программа

В рамках форума состоится ряд ярких культурных мероприятий, среди которых Музыкально-театральное представление "Имперские столицы: Санкт-Петербург-Вена" и Международный турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 75.

5 октября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича состоится музыкально-театральное представление "Имперские столицы: Санкт-Петербург-Вена. Симфония в письмах и стихах", организованное ПАО "Газпром" и австрийской компанией OMV. Ожидается, что в числе гостей вечера будет присутствовать руководство Группы Газпром и компании OMV, а также представители российских и зарубежных компаний, участвующих в Петербургском международном газовом форуме и Российской энергетической неделе, представители Министерства энергетики РФ, администрации города Санкт-Петербург и др.

Самое ожидаемое спортивное событие в рамках официальной культурной программы ПМГФ-2017 - международный турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 75 пройдет 6 октября в СК "Юбилейный". В программе запланировано 10 увлекательных поединков. Кульминацией вечера станет титульный поединок в легчайшем весе (61.2 кг) между представителем Северной столицы Никитой Чистяковым и претендентом из Словакии Томашем Дэком.