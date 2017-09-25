Бесплатную раздачу земель охотничьих угодий начнут в Приморье с 1 октября

Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"Экономика и бизнес 25 сентября, 18:33
Первое в России экологическое "бойцовское" шоу пройдет в МосквеСоциальная ответственность 25 сентября, 18:23
Шевченко: женская сборная России по волейболу пока не на пике формыСпорт 25 сентября, 18:18
Политическое землетрясение: итоги парламентских выборов в ГерманииМеждународная панорама 25 сентября, 18:18
Индонезийские племена выступили против туризмаСоциальная ответственность 25 сентября, 18:03
Никифоров: "Почте России" нужна только регуляторная господдержка, финансовая не требуетсяЭкономика и бизнес 25 сентября, 17:38
СМИ: президент "Ювентуса" Аньелли отстранен от футбольной деятельности на один годСпорт 25 сентября, 17:36
Экспертный совет Минспорта удовлетворен подготовкой саночников к олимпийскому сезонуСпорт 25 сентября, 17:33
"Хочу играть в одной команде с сыном": династии на футбольном полеСпорт 25 сентября, 17:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Бесплатная выдача земельных участков в границах охотничьих угодий начнется в Приморье с 1 октября. Об этом сообщили в краевом департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.
"Проект постановления по уменьшению "запретных зон" для предоставления дальневосточных гектаров подготовлен в Приморье. Выдача земельных участков в границах охотничьих угодий начнется с 1 октября", - говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, наличие охотугодий на территории более 10 млн га - это более половины от общей площади региона - не будет являться основанием для отказа в предоставлении участков гражданам в рамках федерального закона о "дальневосточном гектаре". В то же время в департаменте подчеркнули, что не все земли охотугодий подлежат распределению, какие-то из них все же попадут в "запретные зоны".
"Очень многие в этом году рассчитывали приступить к выращиванию на своем участке овощей, строительству дома. Наконец, граждане смогут получить землю и начать работы, не все удастся сделать в этом году, ведь скоро наступят холода, но это уже будет их первый шаг на пути реализации своей мечты. Нужно людям максимально помочь в этом. Рассчитываю, что в октябре долгожданные гектары смогут получить сразу несколько тысяч россиян", - заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, слова которого приводятся в сообщении.
В июле 2017 года президент России Владимир Путин подписал пакет поправок к закону о "дальневосточном гектаре". Одно из изменений разрешает выдачу земель охотугодий. Приморье занимает место в первой тройке субъектов по предоставлению дальневосточных гектаров - уже распределено более 5 тыс. участков. Наиболее популярные виды использования земли - строительство дома, сельское хозяйство, садоводство, отдых и рекреация, предпринимательство.
В регионе на базе департамента земельных и имущественных отношений создан Центр поддержки получателей дальневосточного гектара, куда любой гражданин может обратиться и подать заявление на получения участка.