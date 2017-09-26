Фильм о российско-китайской медиаэкспедиции по местам из "Тихого Дона" показали в Ростове

Фильм про российско-китайскую медиаэкспедицию по местам из романа Михаила Шолохова "Тихого Дона" показали в рамках II Российско-китайского форума "Новые медиа. Сотрудничество молодежи" в Ростове-на-Дону. По мнению губернатора Ростовской области Василия Голубева, это пример успешного взаимодействия СМИ двух стран, сообщила его пресс-служба.

"В качестве одного из примеров успешного взаимодействия губернатор назвал медиаэкспедицию для китайских и российских студентов по местам событий, описанных в романе Михаила Шолохова "Тихий Дон". Участники экспедиции презентовали свою работу - короткометражный фильм", - говорится в сообщении.

Глава региона открыл форум, участниками которого стали сотрудники медиаструктур, студенты и педагоги профильных вузов региона и Китайской Народной Республики.

"Последние два года проходят в России и Китае под эгидой взаимодействия СМИ двух стран. Могу сказать, что это сотрудничество приносит результаты. Заключено партнерское соглашение о трансляции телевизионного контента в Китае", - цитирует пресс-служба Василия Голубева.

В октябре 2016 года в Китае состоялся первый международный медиафорум. По его итогам было заключено партнерское соглашение о трансляции российского телевизионного контента в КНР. Телекомпания города Чэнду провинции Сычуань в 2017 году реализовала проект "В поисках Саинова", издав три книги и сняв документальный фильм, в том числе на русском языке.

В Ростовской области реализуются образовательные проекты, направленные на улучшение российско-китайских отношений в транспортной сфере.