Петербургский международный газовый форум завершится турниром FIGHT NIGHTS GLOBAL 75

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября 2017 г. /Оргкомитет форума/. Самое ожидаемое спортивное событие в рамках официальной культурной программы VII Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2017)* - международный турнир по смешанным единоборствам FIGHT NIGHTS GLOBAL 75 пройдет 6 октября 2017 года в СК "Юбилейный".
В программе запланировано 10 увлекательных поединков. Кульминацией вечера станет титульный поединок в легчайшем весе (61,2 кг) между представителем Северной столицы Никитой Чистяковым и претендентом из Словакии Томашем Дэком.
Никита Чистяков (7-3-1) по прозвищу "Пиранья" ведет победную серию из трёх побед, одержав в крайнем поединке досрочную победу над именитым казахским бойцом Жуманом Жумабековым.
Томаш Дэк (16-9-1) после фиаско в принципиальном сражении против Юсупа Саадулаева, одержал две подряд уверенные победы над Вадимом Бусеевым ("Бой года" 2016) и Александром Янышевым. Словак гораздо опытнее и искуснее своего визави, но мотивация Чистякова просто зашкаливает: не каждый день появляется возможность биться за титул чемпиона одного из сильнейших промоушинов в мире, да к тому же, на глазах жителей своего родного города.
В со-главном поединке вечера зрители увидят претендентский поединок в наилегчайшем весе (56,7 кг) между топовым бойцов из США Тайсоном Нэмом (15-8-1) и грозным "ударником" из Питера Ризваном "Хищником" Абуевым (9-1-0). Тайсон приобрел большую популярность в России, нокаутировав Али Багаутинова гроссмейстерским хай-киком. Абуев - крайне зрелищный боец, одержавший все 9 своих побед досрочно (8 ТКО, 1 submission).
Еще в одном принципиальном противостоянии клетка сведет звезду смешанных единоборств из Санкт-Петербурга Михаила Мохнаткина (9-2-2) и тяжа из США Деррика Меймена (19-9-0). Мохнаткин после не очень яркого титульного противостояния с Сергеем Павловичем, горит желанием порадовать публику более эмоциональным выступлением. Деррик, несмотря на отрицательную динамику в крайних поединках, остаётся более чем опасным противником для любого тяжа на планете. Главное оружие Меймена - "динамит" в кулаках. Хватит ли его для победы над таким одаренным и трудолюбивым спортсменом, как Михаил Мохнаткин, публика узнает совсем скоро.
По всем вопросам просьба обращаться:
Батина Анастасия
PR-manager
+79161556436
VII Петербургский международный газовый форум (ПМГФ-2017) пройдет в международном конгрессно-выставочном центре "ЭКСПОФОРУМ" с 3 по 6 октября 2017 г. Форум соберет на своей площадке более 10 000 отраслевых специалистов: топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, представителей федеральных и региональных органов власти, инновационных центров и проектных институтов страны, экспертов, академиков, руководителей профильных вузов и научно-исследовательских институтов.
Официальный сайт ПМГФ: www.gas-forum.ru