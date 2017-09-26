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Семья из Приморья получит соцвыплату на покупку жилья после рождения сразу пятерых детей

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26 сентября, 16:32 UTC+3

Возможность улучшить жилищные условия родителям дает краевой закон о поддержке льготных категорий граждан

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© Пресс-служба администрации Приморского края

Семья Меркуловых из Приморского края получит социальную выплату на приобретение жилья после рождения сразу пятерых детей в конце августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Возможность улучшить жилищные условия родителям дает краевой закон о поддержке льготных категорий граждан. Размер социальной выплаты рассчитывается из расчета 18 кв. м общей площади на каждого члена семьи и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения, установленной Приморскому краю Минстроем России", - сообщает пресс-служба со ссылкой на департамент труда и социального развития края.

Закон действует в регионе с 2009 года и за это время жилищные условия улучшила 51 многодетная семья, отмечается в материале.

Как рассказали в Приморском краевом перинатальным центре, сегодня Матвея, Максима, Игната, Савелия и Раису Меркуловых и их маму выписали из медучреждения. Они чувствуют себя хорошо.

По информации пресс-службы, в последние два года Приморский край входит в число российских регионов, где ежегодно отмечается снижение младенческой смертности. Этот показатель в регионе один из самых низких по Дальнему Востоку, сейчас в крае работают над тем, чтобы достичь среднероссийского уровня за счет приобретения высокотехнологичного оборудования для проведения исследований по региональной программе "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2020 годы.

Перинатальный центр построен во Владивостоке 2014 году по указу президента РФ Владимира Путина. За три года здесь приняли более 8 тыс. родов, из которых - 284 двойни, 26 троен и теперь у одной роженицы - сразу пять детей.

По итогам визита в июле текущего года губернатора Приморского края Владимира Миклушевского в медучреждение принято решение об открытии здесь современной лаборатории. Новое отделение позволит диагностировать молекулярно-генетические изменения, а также точно и быстро выявлять скрытые инфекции, мутации генов, вызывающих патологию, оценить риски наследственных и иных заболеваний.

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