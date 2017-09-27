В Тюмени построен логистический комплекс стоимостью 1,5 млрд рублей

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Логистический комплекс стоимостью около 1,5 млрд рублей построен в Тюмени. Первым его арендатором станет крупный продуктовый ритейлер, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.
"Инвестор вложил в строительство комплекса на площадке "ДСК-500" около 1,5 млрд рублей. Уже заключен договор с якорным арендатором – компанией "Х5 Ритейл Групп". Она разместит здесь распределительный центр, под него задействуют 26 тысяч кв. м. Он будет обеспечивать снабжение сети магазинов "Пятерочка" в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре", - говорится в сообщении.
Правительство Тюменской области ведет системную работу по восстановлению масштабного грузового хаба, который был в регионе в советское время, сказал губернатор Владимир Якушев, осмотревший объект.
"Примерно 250 прямых и 100 смежных рабочих мест дает этот проект Тюменской области. Логистика - одна из серьезных точек роста региональной экономики. Тюменская область занимает выгодное географическое и транспортное расположение. От нас можно двигаться на север, запад и восток. Кроме того, рядом находится Казахстан", - подчеркнул глава региона.
За последние два года в области открывается третий логистический центр. Ранее заработали логистические комплексы торговой сети "Магнит" площадью 50 тысяч кв. м с объемом инвестиций 2 млрд рублей и компании "Катрен" площадью 6 тысяч кв. м с объемом инвестиций 500 млн рублей.