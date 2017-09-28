Тюменские авиадиспетчеры стали чемпионами России по футболу

XVII розыгрыш Кубка ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" по футболу, фактически являющегося чемпионатом России среди авиадиспетчеров, завершился сегодня победой команды филиала "Аэронавигация Севера Сибири" из Тюмени. Помимо победителей, в турнире принимало участия 16 команд из 15 регионов страны: "Аэронавигация Северо-Запада", "Аэронавигация Северного Урала", "Аэронавигация Западной Сибири", "Аэронавигация Дальнего Востока", "Аэронавигация Восточной Сибири", "Крымаэронавигация", "Аэронавигация Центральной Сибири", "Аэронавигация Северо-Востока", "Аэронавигация Центральной Волги", "Татаэронавигация" "Аэронавигация Юга", "Аэронавигация Урала", "Камчатаэронавигация", МЦ АУВД и сборная генеральной дирекции Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ. Матчи проходили на стандартных полях по правилам ФИФА, но с укороченным лимитом времени.

В финальном матче турнира в яростной борьбе тюменцы обыграли представители столичного филиала госкорпорации - команду МЦ АУВД. В основное время ни одной из команд-финалисток не удалось открыть счет. Дело дошло до серии пенальти. При пробитии одиннадцатиметровых ударов сибиряки оказались точнее - 5:4 по в их пользу. Бронза досталась команде "Аэронавигация Западной Сибири", представляющей Новосибирск. Четвертую строчку турнирной таблицы заняла "Аэронавигация Центральной Сибири" из Красноярска.

По итогам завершившегося турнира будет сформирована сборная команда ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", которой в скором времени предстоит защищать цвета России на VII Кубке мира по футболу среди авиадиспетчеров и пилотов гражданской авиации, а также на Кубке Европы по футболу среди авиадиспетчеров. Стоит отметить, что российские "небесные лоцманы" являются неоднократными триумфаторами континентального первенства и действующими обладателями мирового Кубка, а всего выигрывали данный турнир шесть раз и шести розыгрышей.