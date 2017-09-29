КНТ УГМК стартовал с победы в Лиге европейских чемпионов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. Теннисисты УГМК (КНТ УГМК) с уверенной победы стартовали в новом розыгрыше Лиги европейских чемпионов. На своей площадке подопечные Татьяны Кутергиной оказались на голову выше французского "Шартра", сообщают в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании. Уральцы выиграли со счетом 3:0.

Андрей Гачина – Роберт Гардош 3:2 (5:11, 7:11, 11:8, 11:7, 12:10)

Махару Йошимура – Роман Лоренц 3:0 (11:9, 11:3, 11:8)

Александр Шибаев – Александр Робинот 3:0 (11:5, 13:11, 11:4)

Первая встреча заставила болельщиков серьезно понервничать: к столу вышли Андрей Гачина и хорошо известный поклонникам клуба УГМК австрийский теннисист Роберт Гардош. Несколько лет назад он играл в верхнепышминской команде, его манера игры и желание выигрывать знакомы и болельщикам, и игрокам. И в этот раз был момент, когда казалось, что Гачине не удастся с справиться с австрийцем. Свои претензии на победу Гардош обозначил сразу же: с ходу создал серьезный отрыв и не позволил усомниться в своем превосходстве – 11:5. Во второй партии Гачине удалось навязать борьбу, однако, соперник оказался готов к этому и выстоял – 11:7 в пользу Гардоша. В третьей, наконец, Андрею Гачине удалось найти контраргументы против соперника из "Шартра" 11:8, 11:7 и все решал пятый сет - 12:10.

Следующая встреча, хоть и была второй, стала кульминационной. Болельщики смогли увидеть в деле новичка УГМК Махару Йошимура. Он вышел против юного Романа Лоренца тоже новичка, но французского клуба. В этом сезоне четырехкратный чемпион Франции взял курс на омоложение состава, отсюда и победители юниорских соревнований в составе. Надо отметить, что громкие титулы и высокий мировой рейтинг нисколько не испугали Романа: он весьма уверенно повел борьбу против японца. Первую партию Махару вытащил, как говорится, на зубах и на опыте – 11:9. Может быть, сказалось и волнение, все-таки дебютная. Волнение улеглось уже во втором сете – 11:3 в пользу Йошимуры. В третьем снова упорная борьба и 11:8 в пользу японского спортсмена.

"Сегодня немного нервничал сначала, было очень много болельщиков, и я чувствовал ответственность за результат и это немного психологически давило, но потом я смог справиться с волнением. Сегодня у меня хорошая спортивная форма, правда, чуть-чуть простыл здесь, но это нисколько не мешало играть. Очень рад, что мы победили, мне очень комфортно в новой команде", - поделился впечатлениями после матча Йошимура.

Третье очко разыгрывали француз Александр Робинот и один из лидеров УГМК Александр Шибаев. Надо отдать должное юному французскому спортсмену, он упорно пытался навязать борьбу, и иногда наш соотечественник даже позволял ему это сделать. Так во второй партии француз даже повел и был близок победе – 13:11. В третьем сете Шибаев таких вольностей ему уже не позволял - 11:4 и итоговый счет 3:0 в пользу УГМК.

"В этом сезоне победа в Лиге чемпионов – вряд ли наша цель, потому что мы взяли курс на омоложение. Что касается сегодняшней встречи, то мы приехали без своего лидера Пара Герелла. К тому же во вторник мы играли матч в чемпионате Франции, практически всю среду у нас заняла дорога до Верхней Пышмы и только сегодня в восемь утра мы были на месте. Я сегодня хорошо начал, но после двух выигранных партий занервничал и потерял концентрацию"., - отметил теннисист "Шартра" Роберт Гардош.

Следующую игру в Лиге европейских чемпионов наша команда проведет 13 октября на выезде в Германии против "Саарбрюккена".

Справка

КНТ УГМК за 10 лет своего существования четырежды становился чемпионом России среди команд (2010, 2013, 2016 и 2017), в 2013 году стал победителем Кубка Европы. Верхнепышминская команда в 2012 году была серебряным призером Лиги европейских чемпионов, неоднократно выходила в четвертьфинал и полуфинал главного клубного европейского турнира. Клуб выступал соорганизатором ряда международных и всероссийских соревнований в Екатеринбурге и Верхней Пышме, в том числе Чемпионата Европы 2015 года.

