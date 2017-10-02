Екатеринбург претендует на право проведения ЭКСПО в 2025 году

МОСКВА, 2 октября 2017 г. /Росконгресс/. 29 сентября 2017 года в Москве состоялось первое заседание организационного комитета по поддержке выдвижения Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения всемирной универсальной выставки ЭКСПО в 2025 году под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича.

На заседании заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович представил вниманию участников доклад "О начале работы организационного комитета по поддержке выдвижения Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения всемирной универсальной выставки ЭКСПО в 2025 году". Он отметил: "На протяжении ближайшего года нам предстоит провести масштабную заявочную кампанию России, завершением которой станет тайное голосование стран-членов МБВ на 164-й Генеральной ассамблее МБВ в Париже, в ноябре 2018 года, в результате которого будет объявлен победитель. Всего в Международное бюро выставок входит 170 стран мира, и наша задача за оставшийся год совместными усилиями завоевать максимально возможное количество их голосов".

Далее с информацией о текущем статусе заявочной кампании и планируемых мероприятиях по продвижению заявки ЭКСПО-2025 выступила генеральный директор АНО "Заявочный комитет ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак. Руководитель российского заявочного комитета рассказала, что заявочное досье столицы Урала на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025" было передано заместителю генерального секретаря Международного бюро выставок Димитрию Керкентзесу.

Тема российской конкурсной заявки приглашает мировое сообщество к обсуждению тезиса: "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений". Она предлагает рассмотреть, как инновации поспособствуют развитию и самого Екатеринбурга, Свердловской области в целом, и всего мира, поскольку тема раскрывает влияние самих инноваций на окружающую среду, технологии, образование, здравоохранение, благосостояние людей, экономику и многие другие аспекты.

На первом заседании члены организационного комитета также утвердили "Положение об организационном комитете по поддержке выдвижения Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО" в 2025 году".

По итогам заседания советник президента Российской Федерации Антон Кобяков отметил, что у столицы Урала довольно высокие шансы в конкуренции на право проведения Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО" в 2025 году.