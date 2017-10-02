Закладку яблоневого сада в "ГЛАВКИНО" поддержали госдеятели киноиндустрии

МОСКВА, 2 октбяря 2017 г. Закладку яблоневого сада на территории одного из крупнейших кинотелевизионных комплексов России "ГЛАВКИНО" приедут поддержать государственные деятели, от которых зависит развитие российской киноиндустрии. Свое участие в акции подтвердили исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, глава департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов, министр культуры Московской области Оксана Косарева, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, а также Евгений Сарамуд, директор "Мособлкино", старейшей прокатной организации, включающей в себя 81 кинотеатр. Встречать гостей мероприятия будут первый заместитель президента - председателя правления Банка ВТБ Василий Титов и старший вице-президент Банка ВТБ, генеральный директор "ГЛАВКИНО" Владислав Мельников. Ожидается, что в посадке ГЛАВКИНОСАДа примут участие свыше 100 именитых гостей, среди которых продюсеры, режиссеры и актеры, ведущие ТВ-проектов и радио-программ, музыканты, писатели, художники и даже спортсмены.

Мероприятие проводится совместно с благотворительным фондом "Радость мира" в поддержку зарождающегося движения "20 минут тишины", а также приурочено к Году экологии в России. Девизом акции станет традиционная для всех съемочных групп мира команда "Тишина на площадке!", потому что тишина -инструмент, с которого начинается создание любого художественного произведения.

"Яблоки в кинематографе - фрукт с особым смыслом, - отмечает Владислав Мельников, старший вице-президент Банка ВТБ, генеральный директор "ГЛАВКИНО". - У советских кинематографистов существовала традиция - сажать на студиях сады. Яблоневый сад есть на "Мосфильме", раньше был у ВГИКа, есть на киностудии Довженко, есть у "Ленфильма". В 1948 году советский кинорежиссер Александр Довженко заложил яблоневый сад на "Мосфильме". С тех пор сажать яблоневый сад на киностудиях стало традицией. Самые красивые натурные сцены кино снимаются в садах. Мы хотим, чтобы эта красивая кинолегенда ожила и приобрела новый смысл, а следом мы придадим новый импульс развитию российского кинематографа. Поэтому сажаем сегодня яблони и открываем в крупнейшем российском кинотелекомплексе ГЛАВКИНОСАД! "ТИШИНА НА ПЛОЩАДКЕ!" - с таким слоганом начинается работа каждой творческой группы здесь, в "ГЛАВКИНО". Поэтому мы стали партнером социального движения "20 минут тишины", основной идеей которого является создание, сохранение и развитие творческого начала в мире и в каждом человеке".

В ГЛАВКИНОСАДу на территории кинотелекомплекса "ГЛАВКИНО" будут расти 40 именных деревьев.

Глеб Фетисов, генеральный продюсер компании "Фетисов Иллюзион": "Отличная идея с садом. Метафора точная и большая: объединить профессиональное сообщество в буквальном смысле на хорошей почве. Будем на ней укореняться, прорастать и доставлять на рынок свои плоды. Просьба о постоянном пропуске: наведываться к яблоне, холить и лелеять, делать интересные проекты с "ГЛАВКИНО".

Евгений Сарамуд, директор "Мособлкино": "Созидание - величайшее из практических умений человека. Благие дела объединяют общество, неся в себе награду и гордость за самих себя".

Юлия Сумачева, генеральный продюсер "ВайТ Медиа": "Уже несколько лет мы плотно работаем с "ГЛАВКИНО" и снимаем на этой просторной и удобной площадке такие телешоу, как, например, "МастерШеф. Дети", "Ты супер!", "Ты супер! Танцы" и "Новая Фабрика звезд". Это проекты о юных талантливых ребятах, которых мы ищем по всей стране, чтобы дать им возможность раскрыть себя в различных направлениях, будь то вокал, танцы или кулинария. Самое сложное и в то же время самое интересное в моей профессии - это найти и распознать идею, которая впоследствии станет хитом. А самое важное - сделать так, чтобы плоды наших трудов были не только по достоинству оценены зрителями, но и привнесли в этот мир больше доброты и тепла. Как и эти юные деревья, которые со времени, на радость нам всем, превратятся в прекрасный яблоневый сад".