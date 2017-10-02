Московский Кремль снова станет белокаменным

МОСКВА, 2 октября 2017 г. Съемки сериала под рабочим названием "Годунов" будут проходить в кинотелекомплексе и при поддержке "ГЛАВКИНО". Об этом объявит продюсер исторической ленты Мария Ушакова 1 октября в ходе мероприятия по посадке яблоневого сада. Одно из 40 деревьев она подпишет своим именем в честь будущего 16-серийного фильма. Это масштабный кинопроект производства кинокомпании "Москино" по заказу телеканала "Россия-1". Застройку декораций осуществляет группа компаний "Концепт".

Снимать сериал будут в павильоне "ГЛАВКИНО" и на натурной площадке кинотелекомплекса. На участке площадью порядка 13 тыс. кв. м уже началось возведение декораций - в натуральную величину воссоздаются объекты Старой Москвы, такие как Покровский Собор, Покровские ворота, Кремлевская стена, Красная площадь, Фроловская башня, двор и дом Годуновых, торговые палаты, посольства и многое другое. Высота некоторых строений будет доходить до 15 метров. В павильоне будут воссозданы интерьеры Кремля.

"У "ГЛАВКИНО" большая территория - 10 га, из которых сам кинотелекомплекс занимает около 5 га, остальное - открытая площадка, предназначенная как раз для съемок подобных масштабных кинопроектов. Сериал под рабочим названием "Годунов" станет уже второй по счету картиной, когда мы задействуем свое уличное пространство, напомню, у нас проходили съемки фильма "Викинг" Андрея Кравчука, и был полностью отстроен старый деревянный город. Декорации к фильму "Годунов" обещают быть еще более масштабными. Сейчас менеджмент "ГЛАВКИНО" прорабатывает вопрос организации экскурсий на территорию нового киногорода, поскольку застройка будет представлять интерес с исторической точки зрения. Над декорациями работает целая группа профессиональных историков, искусствоведов, детально изучающих архитектуру эпохи", - отметил генеральный директор "ГЛАВКИНО", старший вице-президент Банка ВТБ Владислав Мельников.

Историческая сага о семье Годуновых охватит целую эпоху, начиная со смерти Ивана Грозного и заканчивая восшествием на престол Михаила Романова. Режиссер картины - Алексей Андрианов.

Художник-постановщик - Евгений Качанов.

Продюсеры - Екатерина Жукова, Мария Ушакова и Антон Златопольский.

Ведущий продюсер - Александр Плотников.