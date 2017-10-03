Участникам Зимней универсиады-2019 покажут достопримечательности Красноярска

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КРАСНОЯРСК, 3 октября 2017 г. /Пресс-служба исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019/. В Красноярске выбрали лучшие экскурсионные маршруты по достопримечательностям Красноярска и его окрестностям, разработанные для участников Студенческих игр 2019 года. Для этого Дирекция Зимней универсиады-2019 провела конкурс среди туроператоров и разработчиков экскурсионных программ.
Всего на конкурс было подано восемь заявок, включающих концепции будущих экскурсионных маршрутов от туристических агентств и руководителей экскурсионных проектов. Каждая заявка, представленная на конкурс, прошла оценку экспертов в области туризма, которые учитывали оригинальность и новизну идеи, а также возможность дальнейшей их реализации после проведения Студенческих игр.
В номинациях "Обзорные экскурсии по Красноярску" и "Обзорные экскурсии за пределами Красноярска" победили заявки, представленные компанией "ИЦ "Диалог". Так, спортсмены и участники Студенческих игр смогут посетить уникальные объекты исторического центра города, памятники архитектуры и искусства, такие как Купеческий дом И.Г. Гадалова, музейный центр "Площадь Мира", музей "Мемориал Победы", часовню Параскевы Пятницы, музей-усадьбу В.И. Сурикова.
Также в рамках экскурсионных маршрутов можно будет увидеть знаменитые туристические объекты: библиотеку-музей В.П. Астафьева в селе Овсянка, Красноярскую ГЭС, культурно-исторический центр "Успенский", достопримечательности Дивногорска и другие места.
Кроме того, в рамках конкурса победителем признаны маршруты экологической тематики от компании "Бурмак и компания "Альтамира". В экскурсии включены туры по уникальным памятникам природы - заповеднику "Столбы" и "Пещере Караульная".
"Всех участников Зимней универсиады-2019 ждет обширная экскурсионная программа, участники которой смогут увидеть главные исторические места и достопримечательности Красноярска, познакомиться с его богатой историей и культурными традициями. Более того, отобранные экскурсионные маршруты станут частью туристической программы города, позволят раскрыть неповторимость региона для всех наших гостей. Уверен, что гости останутся довольны не только Студенческими играми, но и получат самые хорошие впечатления от нашей уникальной природы, исторического наследия", - отметил руководитель Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске Максим Уразов.
Дополнительная информация для СМИ: 89231532019, Галина Прокопьева, пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019.