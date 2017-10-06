Сергей Мясоедов: MBA - это обучение талантливых бизнесменов в бизнес консерватории

МОСКВА, 5 октября 2017 г. /РАНХиГС/. Сергей Мясоедов, проректор, директор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС, член правления AACSB, президент Российской ассоциации бизнес-образования, рассказал о роли бизнес-образования в XXI веке:

"Программы MBA - лучшее открытие в области образования XX века по определению ООН. МВА - это обучение талантливых бизнесменов в бизнес консерватории, куда поступают наиболее люди, наиболее одаренные в области менеджмента, предпринимательства и лидерства.

Они приходят не за университетскими прочными знаниями, а за приобщением к самому современному практическому опыту. НА МВА должны учиться только те, у кого опыт практической работы, включая обязательно управленческую работу, как минимум составляет пять-семь лет. И кто успешен, то есть проявил свой талант предпринимателя еще до поступления. Как ни цинично это звучит, но чем лучше программа MBA, тем более она дорогая. Цена - отсечка для "лузеров". Ибо в отличии от университетского образования, и тем более от кабинетных исследований и степени PhD, MBA - это формирование прикладных знаний через обсуждение в аудитории, через обобщение самого современного опыта студентов-бизнесменов. Формирование новейших прикладных знаний и умений происходит через дискуссию, мозговой штурм, ролевую имитацию, обсуждение проблемной ситуации (кейса), проектную работу и т.п. Именно эти знания и наработки важны. Знания, положенные на страницы книг и опубликованные, как правило, уже в значительной мере устарели, превратились в университетскую теорию.

Быстро уходит в прошлое классический, двухгодичный "full time" формат МВА. Время ускоряется. Пока бизнесмен сидит за партой, его коллеги продолжают делать карьеру. И часто опережают выпускников. Это давно понято лидерами мирового бизнес образования. И сегодня не удастся найти среди программ лучших бизнес-школ Европы - INSEAD или IMD (Lausanne) - программ МВА дневного формата. А в России такие программы никогда и не существовали. Как не существуют и сейчас. Все российские программы МВА проводятся без отрыва от производства в вечернем, модульном, "уик-эндовом" формате. Все чаще с дистантными элементами (“blended programs”).

На программы МВА идут за опытом, за его структурированием. На программы МВА идут за связями, за выстраиванием контактов с другими успешными бизнесменами. За тем, что на английском называют "networking". Успешный бизнес всегда очень личностно ориентирован. Особенно в таких коллективистских странах, как Россия.

На программы MBA желательно идти учиться там, где вы собираетесь работать. Если вы суперменеджер, который уже зарабатывает ежегодно целое состояние, вам лучше всего идти на международные программы MBA из первой десятки мира. Не факт, что они сильно будут отличаться по содержанию и преподавателям. Но они дадут брендовый диплом, который на протяжении всей жизни будет помогать открывать двери бизнес-элиты мира.

Если вы хотите уехать в Европу, США или Китай, лучше заканчивать программы этих стран. Если планируете успешно работать в России - поступать на самые известные и престижные программы МВА в России. Потому что, когда вы приходите учиться на программу в России, вы приобретаете необходимые связи, вы изучаете case studies на основе российского опыта, вы опираетесь на углубленный анализ российского законодательства, вы изучаете российскую систему бухучета, вы учитываете особенности кросс культурного мышления российских предпринимателей, их взаимоотношение с властью, их взаимоотношение с наемными работниками - все это познается только через пласты культуры.

Если же вы еще не определились окончательно, я бы порекомендовал программы "двойной диплом", которые российские бизнес-школы реализуют в альянсе с европейскими бизнес-школами. Наиболее известные из них - МВА Гренобльской школы бизнеса (Франция), Кингстонской школы бизнеса (Великобритания), Антверпенской школы менеджмента (Бельгия), Стокгольмской школы бизнеса (Швеция) и другие. Эти программы дадут вам представления об отличиях ведения бизнеса в разных странах, помогут сформировать контакты и войти в ассоциации выпускников как России, так и Европы.

Российский бизнес выбирает только программы МВА без отрыва от производства. Как и бизнес всех так называемых "высоко динамичных стран" (термин, сменивший "страны с переходной экономикой"), российский бизнес хочет получать знания и навыки, которые в значительной мере применимы "здесь и сейчас". Именно способность дать такие знания делает российские бизнес школы успешными на национальных рынках, где основу набора формирует "сарафанное радио". Где выпускники лучших бизнес-школ на протяжении десятилетий ведут в "свои школы" друзей со словами: "Мы знаем, что здесь вы получите то, что поможет вашему бизнесу процветать и развиваться". И эта практика формирует до 80-90% наборов лучших МВА страны.

МВА - это не второе высшее, не научная магистратура и не аспирантура. На хорошей МВА дают то, что нужно для успешной карьеры и роста доходов бизнесмена. А после полутора-двух лет командной работы выпускники нередко реализуют совместно крупные и знаковые предпринимательские проекты.

Не так давно в нашей стране был опубликован очередной "краудсорсинговый" или "народный" рейтинг. Подчеркиваю - не рейтинг официальных органов, которые часто бывают ангажированы, а рейтинг, который один из известных веб-сайтов, посвятивших себя исследованию российского бизнес-образования, составляет на основе голосования и заполнения анкет выпускниками разных лет из известных бизнес-школ страны. Вы увидите там, что лучшие бизнес-школы страны, получившие голоса выпускников и слушателей со всей страны, включая мою бизнес-школу, которая стоит на первом месте по росту доходов выпускников. Вы сможете выбрать программы МВА, которые дают выпускникам видение перспективы, современные прикладные знания и навыки, понимание возможностей современных прорывных технологий".