На обеспечение льготников Приморья лекарствами направлено более 425 млн рублей

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На обеспечение льготников Приморья лекарственными препаратами с начала года направлено более 425 млн рублей. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
"В Приморском крае с начала 2017 года для обеспечения необходимыми лекарственными препаратами федеральных и региональных льготников, без учета людей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, направлено более 425 млн рублей. Средняя стоимость рецепта по федеральной льготе составила - 880,50 руб., по краевой - 3458,94 руб. При этом утвержденное финансирование в месяц на одного гражданина, получающего государственную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, на 2017 год составляет 807,2 руб., в год это - 9 686,40 руб.", - говорится в сообщении.
С 1 февраля 2017 года в Приморском крае начала работать государственная информационная система "Льготное лекарственное обеспечение населения Приморского края". По словам главы краевого депздрава Андрея Кузьмина, проект позволил объединить всех участников льготного лекарственного обеспечения - департамент здравоохранения, медицинские организации, уполномоченную фармацевтическую организацию и пункты льготного отпуска.
Андрей Кузьмин отметил, что новая информационная система дает возможность планировать потребности в льготных лекарствах, оптимизировать структуру государственных закупок, оперативно управлять перемещением лекарств в пунктах льготного отпуска в соответствии с заявками медицинских организаций и лимитами финансирования.
По информации департамента, в Приморье ежемесячно осуществляется мониторинг уровня цен в 220 аптеках и аптечных пунктах, отслеживается более 1,9 тыс. наименований наиболее востребованных у населения лекарственных препаратов. Большая часть из них входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.
В регионе действует программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2020 годы".